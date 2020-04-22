Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19 апреля 2020 года № 51-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Руководителям организаций независимо от организационно- правовой формы и формы собственности с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, домов ребенка, домов престарелых и инвалидов, хосписов, отделений паллиативной помощи, домов и отделений сестринского ухода, психиатрических больниц и диспансеров, психоневрологических диспансеров, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, перейти на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее - COVID-19).

2. Министерству социальной защиты населения Кузбасса, Министерству здравоохранения Кузбасса обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настоящего распоряжения.

3.Медицинским организациям независимо от организационно- правовой формы и формы собственности:

3.1. Направлять больных с внебольничной пневмонией в медицинскую организацию, переведенную в режим функционирования инфекционного стационара (персонал должен постоянно работать в средствах индивидуальной защиты, в режиме соответствующей текущей дезинфекции) и имеющую необходимое материально-техническое оснащение, для оказания специализированной и реанимационной помощи.

3.2. Лиц старше 65 лет с пневмонией и ОРВИ госпитализировать отдельно от остальных категорий пациентов с учетом отнесения к высокой группе риска и потребности в специализированной медицинской помощи.

3.3. При выявлении заболевших COVID-19 в непрофильных медицинских организациях обеспечить перевод заболевших и контактных по палате лиц в специализированную медицинскую организацию.

3.4. В случае регистрации заболевания COVID-19 в отделениях неинфекционного профиля медицинских организаций исключить прием пациентов на плановую и экстренную медицинскую помощь.

4. Министерству здравоохранения Кузбасса:

4.1. Обеспечить контроль за исполнением пункта 3 настоящего распоряжения.

4.2. Организовать в Краснобродском городском округе совместно с органами местного самоуправления прием больных с ОРВИ на дому (независимо от тяжести заболевания) с обязательным обследованием на COVID-19 до стабилизации эпидемической ситуации по заболеваемости внебольничными пневмониями.

4.3. Обеспечить соблюдение требований при работе с возбудителями инфекционных болезней человека II группы патогенности, при исследовании трупов с подтвержденным диагнозом COVID-19, вероятным диагнозом COVID-19, внебольничными пневмониями.

5. На территориях муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса: Беловский муниципальный район, Беловский городской округ, Краснобродский городской округ, Мысковский городской округ:

5.1. Приостановить:

работу объектов розничной торговли, в том числе реализующих канцелярские товары, детскую одежду, за исключением объектов, указанных в перечне организаций (индивидуальных предпринимателей), на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

работу автосалонов;

работу цветочных салонов и садово-огородных магазинов;

оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг;

оказание услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви;

оказание услуг по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистки;

оказание услуг по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков;

оказание услуг фотосалонов.

5.2. Обязать граждан соблюдать:

требования масочного режима;

дистанцию до других граждан 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

5.3. Органам местного самоуправления, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности исключить массовое скопление людей.

6. Руководителям филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Краснобродский угольный разрез", филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Моховский угольный разрез", ООО "Шахта Байкаимская", ООО "Краснобродский Южный", ПАО "Кузбасская топливная компания" (разрез "Виноградовский", разрез "Караканский-Южный", разрез "Черемшанский"), ЗАО "Шахта Беловская", АО "Разрез "Инской":

6.1. Обеспечить безусловное исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 "О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе".

6.2. В случае выявления признаков ОРВИ у работников организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить немедленное их отстранение от работы с обязательным информированием территориальной медицинской организации.

7. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16.04.2020 № 49-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, исключив пункт 3.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







