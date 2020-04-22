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Mail.ru Group начала продавать умную колонку "Капсула"

Текст:   Антон Благовещенский
22.04.2020,  
13:07
Умная колонка "Капсула". Фото: Mail.ru Group Умная колонка "Капсула". Фото: Mail.ru Group
Умная колонка "Капсула". Фото: Mail.ru Group

В продаже появилась ограниченная серия умной колонки "Капсула", разработанной российской компанией Mail.ru Group. Стоимость новинки составляет 7990 рублей, сроки доставки - от двух до пятнадцати дней.

Умная колонка "Капсула". Фото: Mail.ru Group

Колонка поддерживает работу с голосовым помощником Марусей, которая умеет искать разнообразную информацию в Сети, включая стоимость авиа- и железнодорожных билетов, прогноз погоды. Маруся может также общаться с пользователем и управлять системами умного дома - розетками, электроприборами и другой техникой. Кроме того, с ее помощью можно совершать онлайн-звонки через соцсеть "ВКонтакте".

Другая особенность "Капсулы" - интеграция с музыкальным сервисом "ВКонтакте", включающая в себя проигрывание плейлистов друзей и систему рекомендаций. "Капсула" подойдет и детям - благодаря способности читать сказки и рассказывать истории.

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Купить колонку можно на AliExpress, Ozon, в сетях "М.Видео", "Связной" и других. Забрать заказанную онлайн "Капсулу" возможно в розничных магазинах X5 Retail Group или пунктах выдачи заказoв PickPoint и других компаний, возможна курьерская доставка до двери.

Основной конкурент "Капсулы" - "Яндекс.Станция". Возможности обоих устройств примерно совпадают, но умная колонка "Яндекса" дороже - она стоит 10990 рублей.

Mail.ru
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