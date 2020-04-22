Малому бизнесу стало комфортнее в онлайне

Продление режима самоизоляции на апрель усложнило ведение бизнеса для российских предпринимателей. Они просят государство смягчить налоговый режим и предоставить другие меры поддержки. При этом особенно ощутимы последствия новых реалий в малом бизнесе, показал опрос Аналитического центра НАФИ.

Почти 70 процентов предпринимателей считают, что пандемия коронавируса негативно повлияет на российскую экономику. В первую очередь пострадают сферы общественного питания и туризма, на втором месте - сферы торговли и услуг. Также убытки несут рынки транспорта и развлечений. Каждый пятый предприниматель считает, что в той или иной мере пострадают все отрасли.

В нынешних непростых условиях предприниматели больше чем когда-либо просят о поддержке со стороны государства- остро нуждаются в ней 73 процента компаний. Среди малых предприятий таких больше - почти 80 процентов. Среди ожидаемых мер поддержки - отсрочка по уплате налогов или их отмена. Также предприниматели просят предоставить субсидии или финансовую поддержку, ввести арендные и кредитные каникулы, выдавать беспроцентные кредиты на поддержание бизнеса, снизить или отменить обязательные взносы в ФСС.

- Если экономические кризисы последнего десятилетия были локальными, либо затрагивали отдельные отрасли экономики, то сегодня мы наблюдаем беспрецедентную ситуацию, когда весь мир сталкивается с серьезными экономическими последствиями пандемии коронавируса. В наибольшей зоне риска - микро- и малый бизнес, - отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. - Нынешние условия диктуют другие правила. Чтобы сохранить свою компанию и быстро восстановиться после кризиса, предпринимателям потребуется максимальная готовность быстро подстраиваться под меняющиеся условия, находить новые бизнес-модели и даже менять свой продукт или сервис.

И такие примеры уже есть. Например, некоторые предприятия по выпуску косметических средств и одежды переориентировались на выпуск остро необходимых сейчас санитайзеров и медицинских масок. Рестораны и кафе перестроили свои меню с учетом работы только на вынос, отдельные игроки рынка стали обеспечивать обедами те предприятия, которые продолжают работу. Репетиторы, бизнес- и имидж-консультанты, фитнес-тренеры стали проводить свои занятия онлайн. Отели и санатории продают свои услуги на лето и осень в надежде, что карантинный режим к тому времени будет закончен. А некоторые авиакомпании предлагают купить билет с открытой датой, которым можно будет воспользоваться также после отмены ограничений, связанных с пандемией.

- Отличием этого кризиса от предыдущих является то, что он имеет нефинансовую природу - и под наиболее сильный удар попали не крупные компании и банки (как в 2008 или 2014 году), а малый бизнес и закредитованные граждане, теряющие свои доходы, - подчеркнул управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах. - Если с кредитной нагрузкой (в первую очередь в иностранной валюте) банков и корпораций все достаточно позитивно, то донести помощь до безработных граждан и теряющих финансовую устойчивость малых и средних предприятий - сложная задача. Несколько месяцев отсрочек могут позволить выстроить такую систему.

Как полагает эксперт, в ближайшие недели и месяцы правительство будет занято борьбой с пандемией, а ЦБ - поддержанием устойчивости банков и финансовых рынков. Основные решения и расходы отложены до июня-июля, когда будет понятен масштаб урона от вируса и его последствий.

- Если ставка на скорую глобальную реанимацию сработает, то начнется быстрый восстановительный рост, а экономика станет удовлетворять отложенный спрос, - отметил Антон Табах. - Ущерб в отдельных отраслях, например, в индустрии отдыха и очных развлечениях, окажется более долгосрочным. Но в основном выход из кризиса будет быстрым, и год закончится показателем роста около нуля.

В середине марта Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ начал публиковать ежедневный экономический стресс-индекс. За неделю с 6 по 13 апреля 2020 года его значение осталось на уровне 0,43 - по словам экспертов, это указывает на высокую вероятность рецессии. В частности, ухудшается ситуация в сфере железнодорожных внутрироссийских грузоперевозок (на этой неделе их объем был на 6,4 процента ниже, чем в прошлом году). Сократилось потребление электроэнергии (примерно на 3,2 процента), что также указывает на падение экономической активности.

В ситуации эпидемии неплохо себя чувствуют такие отрасли, как онлайн-доставка, производители и продавцы защитных медицинских и дезинфицирующих средств. Малому и среднему бизнесу может быть выгодно переходить в онлайн (если это возможно) и пытаться приспосабливаться к нынешним реалиям.

Впрочем, отдельные отрасли от пандемии и связанных с ней ограничений только выиграют. Как отметил на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" первый заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Владислав Онищенко, новая реальность ускорит развитие цифровых технологий. То, что планировалось реализовать за 10 лет, будет введено в практику в два раза быстрее. Это, в частности, коснется ухода в онлайн розничной торговли. А в некоторых сегментах Россия уже сейчас лидер по цифровизации - например, в удаленном взаимодействии органов власти как между собой, так и с бизнесом и гражданами.

Владислав Онищенко также обратил внимание на то, что технологии позволяют поддерживать более мягкий вариант карантинных мер. Люди могут без проблем общаться, получать услуги, в том числе социальные, покупать товары - и все это не выходя из дома.

Как показал опрос НАФИ, большинство предпринимателей пессимистично оценивают перспективы нормализации ситуации в их отрасли. Почти половина считают, что ситуация вернется в нормальное состояние не ранее, чем через год, а еще 14 процентов полагают, что на это потребуется два-три года. Среди "пессимистов" больше предприятий, созданных до 2010 года и прошедших несколько экономических кризисов. Среди "оптимистов" больше молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет.