Мантуров: В России в несколько раз будет увеличено производство ИВЛ

В июне производство в России аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для лечения тяжелых больных с коронавирусной инфекций, будет доведено до 3500, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Если, конечно же, партнеры нас в этом не подведут", - оговорился он.

В ходе селекторного совещания с регионами, на котором премьер-министр Михаил Мишустин разбирался, почему не везде на местах оперативно выполняют план по развертыванию дополнительных коек, Мантуров рассказал о решении двух ключевых задач: наращивается сборка ИВЛ путем закупок комплектующих за рубежом и эти производства обеспечивают специалистами.

- В апреле будет увеличено производство ИВЛ в 8 раз - со 100 в марте до 800 единиц. В мае должны выйти на 2500 штук и в июне - на 3500", - доложил министр о планах.

Параллельно ведется работа по импортозамещению, к которой подключены все отраслевые институты и предприятия радиоэлектроники.