МЧС: Гибель на пожарах выше гибели от коронавируса

Впечатляющую статистику, заставляющую задуматься, привели в МЧС России. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева, число погибших в результате пожаров за время самоизоляции возросло почти на 7 процентов.

- С 15 марта по 20 апреля в России в результате пожаров погибли 809 человек, что почти на 7 процентов больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди погибших 39 детей, что также превышает прошлогодний показатель, - сообщил Ринат Еникеев информагентству ТАСС.

Интересно, что за тот же период в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли 456 человек.

"Рост числа пожаров и погибших в них, как правило, отмечается в периоды, когда большинство людей находится дома, как, например, в дни новогодних каникул" - говорит директор департамента МЧС.

В связи с этим в МЧС настоятельно призывают россиян в условиях самоизоляции быть бдительными, соблюдать осторожность при обращении с огнем, особенно при курении, и электротехническими приборами, не оставлять детей без присмотра.