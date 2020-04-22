Впечатляющую статистику, заставляющую задуматься, привели в МЧС России. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева, число погибших в результате пожаров за время самоизоляции возросло почти на 7 процентов.

- С 15 марта по 20 апреля в России в результате пожаров погибли 809 человек, что почти на 7 процентов больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди погибших 39 детей, что также превышает прошлогодний показатель, - сообщил Ринат Еникеев информагентству ТАСС.

- Рост числа пожаров и погибших в них, как правило, отмечается в периоды, когда большинство людей находится дома, как, например, в дни новогодних каникул, - пояснил директор департамента МЧС.

И это при том, что в целом-то с начала года количество погибших от пожаров сократилось более чем на 12 процентов, а число погибших в пожарах детей снизилось по сравнению с 2019 годом почти на 32 процента.

То есть получается, что на временный прирост жертв пожаров повлиял как раз режим самоизоляции.

- В основном причинами пожаров, приводящих к гибели людей в таких ситуациях, становятся алкогольное опьянение и грубое нарушение правил пожарной безопасности, включая детскую шалость, - сообщил Ринат Еникеев.

Внутренняя логика такой на первый взгляд абсурдной статистики состоит в следующем: не все самоизолировавшиеся начинают смотреть сериалы и читать книги.

Психологически выдержать непривычное заточение людям бывает сложно. Недаром другая статистика говорит, что за время карантина значительно выросли продажи спиртного. При этом необязательно, как говорится, заснуть с сигаретой на диване, достаточно бывает просто ослабить контроль за детьми.

Ринат Еникеев привел типичный случай, когда 3 апреля в Воронежской области из-за детской шалости с огнем в одном из садовых товариществ пострадало два дачных дома.

В связи с этим в МЧС настоятельно призывают россиян в условиях самоизоляции быть бдительными, соблюдать осторожность при обращении с огнем, особенно при курении.