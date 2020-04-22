Новости

Около 2500 человек не смогли проехать на метро в Москве 22:44
Уволен замглавы Следственного комитета 22:33
Овечкин рассказал, в какой стране будет работать после завершения карьеры 22:25
В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных 22:13
В подмосковной больнице 60 сотрудников заболели коронавирусом 22:08
В Харькове возбудили уголовные дела по фильму "Дау. Дегенерация" 21:59
Подзаголовок сиквела "Венома" вызвал недовольство фанатов 21:58
Десятки боссов итальянской мафии могут отправить из тюрем домой 21:54
Чайка заявил о возможности ухудшения эпидобстановки на Северном Кавказе 21:41
Названы подмосковные города с наибольшим числом заболевших коронавирусом 21:24
Прощай, Skoda Kodiaq RS. "Заряженный" кроссовер снимут с производства 21:15
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают 21:11
Хуснуллин надеется на снижение ипотечных ставок 21:03
Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ 21:02
Ежегодный Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за карантина 20:51
Генпрокуратура РФ признала деятельность Project Harmony нежелательной 20:39
В Новгородской области произошел пожар на пилораме 20:29
Кинолог оценил данные о способности собак выявлять носителей коронавируса 20:24
Новак: Бюджет получит от действия демпфера 1 трлн рублей 20:16
"Память сердца" в эфире и в Сети: телеканал "МИР" расскажет о семейных реликвиях 20:15
Нобелевский лауреат назвал США страной третьего мира из-за ситуации с COVID-19 20:04
В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом 19:49
Бирюков: Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, повреждены 26 автомобилей 19:46
Китайские авиалинии начали восстанавливать пассажиропоток 19:41
Создана рабочая группа по развитию образования 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
22.04.2020 22:09
Рубрика: Происшествия

Опасность за закрытыми дверями

За период карантина гибель на пожарах оказалась выше, чем в обычные дни
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 89(8143)
Впечатляющую статистику, заставляющую задуматься, привели в МЧС России. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева, число погибших в результате пожаров за время самоизоляции возросло почти на 7 процентов.

- С 15 марта по 20 апреля в России в результате пожаров погибли 809 человек, что почти на 7 процентов больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди погибших 39 детей, что также превышает прошлогодний показатель, - сообщил Ринат Еникеев информагентству ТАСС.

- Рост числа пожаров и погибших в них, как правило, отмечается в периоды, когда большинство людей находится дома, как, например, в дни новогодних каникул, - пояснил директор департамента МЧС.
В МЧС назвали правила, которые не затронула самоизоляция

И это при том, что в целом-то с начала года количество погибших от пожаров сократилось более чем на 12 процентов, а число погибших в пожарах детей снизилось по сравнению с 2019 годом почти на 32 процента.

То есть получается, что на временный прирост жертв пожаров повлиял как раз режим самоизоляции.

- В основном причинами пожаров, приводящих к гибели людей в таких ситуациях, становятся алкогольное опьянение и грубое нарушение правил пожарной безопасности, включая детскую шалость, - сообщил Ринат Еникеев.

Внутренняя логика такой на первый взгляд абсурдной статистики состоит в следующем: не все самоизолировавшиеся начинают смотреть сериалы и читать книги.

Фото: Татьяна Кравченко
Аномальная жара в Сибири грозит массовыми пожарами

Психологически выдержать непривычное заточение людям бывает сложно. Недаром другая статистика говорит, что за время карантина значительно выросли продажи спиртного. При этом необязательно, как говорится, заснуть с сигаретой на диване, достаточно бывает просто ослабить контроль за детьми.

Ринат Еникеев привел типичный случай, когда 3 апреля в Воронежской области из-за детской шалости с огнем в одном из садовых товариществ пострадало два дачных дома.

В связи с этим в МЧС настоятельно призывают россиян в условиях самоизоляции быть бдительными, соблюдать осторожность при обращении с огнем, особенно при курении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Мишустин призвал не забывать о других пациентах из-за COVID-19
Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника