МЧС не запрещает шашлыки, если не нарушаются правила безопасности и режим самоизоляции. С таким разъяснением выступил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

В России много россиян живут в деревнях или отдыхают на дачах. Если россиянам захочется развести мангал, то надо будет соблюдать важные правила.

- Не разводить огонь в ветреную погоду, и только на безопасном расстоянии от строений, должны быть наготове первичные средства пожаротушения, и огонь не должен оставаться без присмотра, - сказал Еникеев.