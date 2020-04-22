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Рубрика: В мире

МИД РФ: Лидеры "пятерки" Совбеза ООН обсудят на видеоконференции пандемию

Текст: Константин Волков

Лидеры "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, КНР, Россия, США, Франция) обсудят в формате видеоконференции, как реагировать на пандемию коронавируса в мире. Об этом 22 апреля заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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По его словам, "нынешний онлайн-контакт, о котором идет речь, мыслится как разговор по вполне конкретному сюжету, а именно по последствиям эпидемии для перспектив взаимодействия по различным вопросам. То есть здесь больше упор на тематику того, что и как лидеры пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН могут сделать совместно в порядке реагирования на этот новый вызов".

При этом, отметил Рябков, сроки проведения видеоконференции пока не определены и не согласованы.

Однако формат видеоконференции, отметил дипломат, "не подменяет и не замещает собой реализацию инициативы, выдвинутой президентом России относительно проведения полноформатной очной встречи лидеров пяти стран постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу вопросов международной повестки дня". При этом дата очного саммита остается неясной по причине пандемии.

Также Рябков подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества с Вашингтоном в борьбе с коронавирусом.

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