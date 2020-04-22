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22.04.2020 19:41
Рубрика: Власть

Михаил Барщевский не нашел противоречий между применениями региональных штрафов и их полномочиями

Текст: Наталья Козлова
Штрафы, которыми наказывает нарушителей региональная власть, полностью согласуются с теми полномочиями, которые предоставлены субъектам Российской Федерации, считает Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах. Об этом Барщевский заявил ТАСС.
Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

"Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы", - говорит Михаил Барщевский.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Полномочный представитель объясняет, что правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии, например, с КоАП Москвы, также установлены в полномочиях, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнение в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации", - сказал полномочный представитель.

В целом он посчитал размытыми указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях. "На мой взгляд, отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность", - сказал он.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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По поводу обзора Президиума Верховного суда РФ, который 21 апреля опубликовал ответы на вопросы судов о применении административного, гражданского и уголовного законодательства в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, Барщевский сказал, что такие документы не имеют силы обязательного указания для судов и носят рекомендательный характер.

Полпред прокомментировал и признания ограничений в период режима повышенной готовности как форс-мажора. Согласно позиции Президиума Верховного Суда РФ, возможность освобождения от ответственности за нарушение обязательств в связи с пандемией должна устанавливаться в каждом отдельном споре.

"Такая позиция юридически безусловно крайне надежна и безопасна, но, мне кажется, не слишком упрощает жизнь ни гражданам, ни судьям. Мне бы казалось более полезным сформировать отдельный перечень обстоятельств, которые безусловно признаются форс-мажорными, отдельный по тем, которые такими безусловно не признаются, а вот все остальные случаи оставить на усмотрение суда", - подчеркнул Михаил Барщевский.

Власть Право Административное право Правительство Аппарат Правительства Административное законодательство

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