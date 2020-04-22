Миллиардер решил спастись от коронавируса в бункере, но забыл код от входа

Среди американских богачей, в том числе инвесторов Силиконовой долины, распространяется мода на покупку бункеров "на черный день". А уж на фоне паники, вызванной эпидемией коронавируса, спрос на подземные укрепления - да не какие-нибудь аскетичные, а со всеми удобствами - прямо подскочил. Как пишет The Sun, некоторые магнаты, которым позволяют средства, уже не довольствуются укрытиями на родине и стремятся забраться подальше, например - в тихую Новую Зеландию. С одним из таких миллиардеров случился курьез: в последний момент он успел прорваться через новозеландскую границу, пока та не закрылась, однако, добравшись до заветной двери, внезапно понял, что... забыл код для входа.

Когда миллиардер осознал незавидную перспективу ночевать на улице в чужой стране, да еще под стенами недвижимости, за которую он выложил миллионы долларов, ему пришлось срочно связываться с техасским офисом предприятия, создававшего объект и "софт" к нему. "Он хотел восстановить комбинацию, а заодно задавал много попутных вопросов - например, нужно ли запасаться дополнительной водой или воздушными фильтрами", - рассказал представитель фирмы, не раскрывший имя незадачливого клиента в соответствии с условиями контракта.

Тем временем СМИ удалось узнать, что в Новую Зеландию уже перебрался, например, один из основателей платежной системы PayPal Питер Тиль. Он прикупил в островном государстве особняк за 4,7 миллиона долларов, в котором есть и "тревожная комната" для встречи конца света. Впрочем, подобная индустрия развивается и на территории самих Соединенных Штатов. Под бункеры нередко переоборудуют ракетные шахты и другие оставленные объекты военного назначения. Многие превращаются в настоящие андеграундные городки - с бассейнами, больницами, кинотеатрами и даже садами для прогулок. Один из таких подземных мегаполисов возник в Южной Дакоте на месте военной базы, которая не использовалась с 1942 года, пишет The Sun. Он объединяет 575 отдельных бункеров и может принять до 5000 тысяч постояльцев. Цены на жилье там колеблется от 20 до 160 тысяч долларов.