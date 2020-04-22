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Рубрика: В мире

Миллиардер решил спастись от коронавируса в бункере, но забыл код от входа

Текст: Марина Алешина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди американских богачей, в том числе инвесторов Силиконовой долины, распространяется мода на покупку бункеров "на черный день". А уж на фоне паники, вызванной эпидемией коронавируса, спрос на подземные укрепления - да не какие-нибудь аскетичные, а со всеми удобствами - прямо подскочил. Как пишет The Sun, некоторые магнаты, которым позволяют средства, уже не довольствуются укрытиями на родине и стремятся забраться подальше, например - в тихую Новую Зеландию. С одним из таких миллиардеров случился курьез: в последний момент он успел прорваться через новозеландскую границу, пока та не закрылась, однако, добравшись до заветной двери, внезапно понял, что... забыл код для входа.

Фото: iStock
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Когда миллиардер осознал незавидную перспективу ночевать на улице в чужой стране, да еще под стенами недвижимости, за которую он выложил миллионы долларов, ему пришлось срочно связываться с техасским офисом предприятия, создававшего объект и "софт" к нему. "Он хотел восстановить комбинацию, а заодно задавал много попутных вопросов - например, нужно ли запасаться дополнительной водой или воздушными фильтрами", - рассказал представитель фирмы, не раскрывший имя незадачливого клиента в соответствии с условиями контракта.

Тем временем СМИ удалось узнать, что в Новую Зеландию уже перебрался, например, один из основателей платежной системы PayPal Питер Тиль. Он прикупил в островном государстве особняк за 4,7 миллиона долларов, в котором есть и "тревожная комната" для встречи конца света. Впрочем, подобная индустрия развивается и на территории самих Соединенных Штатов. Под бункеры нередко переоборудуют ракетные шахты и другие оставленные объекты военного назначения. Многие превращаются в настоящие андеграундные городки - с бассейнами, больницами, кинотеатрами и даже садами для прогулок. Один из таких подземных мегаполисов возник в Южной Дакоте на месте военной базы, которая не использовалась с 1942 года, пишет The Sun. Он объединяет 575 отдельных бункеров и может принять до 5000 тысяч постояльцев. Цены на жилье там колеблется от 20 до 160 тысяч долларов.

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