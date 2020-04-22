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22.04.2020 16:32
Рубрика: Экономика

Минэнерго: Мир находится в самой активной стадии падения спроса на нефть

Текст: Татьяна Замахина
Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе онлайн-встречи с депутатами сделал ряд заявлений о ситуации на глобальном и российском рынке нефти и нефтепродуктов, а также в сфере электроэнергетики.
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

- На сегодня мы находимся в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть и, по разным оценкам, порядка 20-30 млн баррелей в сутки, - заявил глава Минэнерго.

Фото: iStock
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Новак пояснил, что это связано с падением активности населения из-за введенных мер социального дистанцирования. В ряду факторов - снижение числа авиаперевозок и потребления нефтепродуктов в мире.

- Наблюдается беспрецедентная ситуация, когда в результате того, что две трети населения всей планеты находится в режиме самоизоляции, - напомнил Новак, - и принимаются беспрецедентные меры правительствами всех стран по борьбе с распространением COVID-19, это повлияло на снижение спроса.

По его словам, по мере выхода мира из карантина ситуация на рынках будет улучшаться.

Если говорить конкретно о рынке нефти, то высокая волатильность может продолжаться до начала действия с 1 мая сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. "Очень много спекулятивных моментов, которые мы наблюдаем сейчас, в том числе по фьючерсным контрактам, - заметил он. - На сегодняшний день рынок живет в неопределенной ситуации". Он пояснил, что это прежде всего связано с прогнозами по серьезному заполнению нефтехранилищ во всем мире.

Что касается снижения спроса на нефтепродукты, то эта тенденция характерна и для России. Продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизеля - на 30%, сообщил глава Минэнерго Сокращение потребления авиакеросина составляет около 50-60%.

- Проработан ряд предложений по корректировке ряда нормативно-правовых актов, - рассказал Новак. - Но на топливном рынке нет такой критичности, как в электроэнергетике. Считаем, что наши предприятия справятся с текущей ситуацией, несмотря на то, что наблюдается серьезное снижение цен на мировом рынке.

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Сообщил он и о раскладе в сфере энергетики. В связи с введенным режимом самоизоляции энергопотребление в среднем по России с 30 марта (то есть с начала режима нерабочих дней) снизилось на 4%. Наибольшее снижение отмечено в Поволжье (до 10 процентов), Москве и Подмосковье (в этих регионах - минус 7%), сообщил министр. При этом собираемость платежей за электроэнергию в РФ с начала апреля упала на 7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. И есть риск увеличения темпов роста задолженности за электроэнергию в дальнейшем, предупредил Новак. В теплоснабжении, продолжил он, ситуация хуже. Уровень платежей составил порядка 80% в апреле. Основные неплательщики - это предприятия ЖКХ, сообщил Новак.

Меры для рынка энергетики уже предложены. Минэнерго РФ, как рассказал министр, направило в правительственную комиссию пакет мер. Речь идет о предоставлении льготного кредитования для покрытия кассового разрыва из-за снижения платежной дисциплины потребителей, а также моратория на штрафы за просрочку ввода энергообъектов в эксплуатацию.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Распространение коронавируса COVID-19

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