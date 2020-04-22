Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке под 6,5%

Минфин внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на квартиры в новостройках под 6,5%. Об этом сообщило министерство.

Программа предусматривает госсубсидии банкам на снижение процентной ставки. Она распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка на весь срок кредита ограничена планкой 6,5%, первоначальный взнос - не менее 20%, сумма кредита - не более 3 млн рублей в большинстве регионов и не более 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Ряд банков, не дожидаясь принятия постановления, уже начали прием заявок на кредиты по новой госпрограмме. Первым об этом заявил ВТБ, в среду о присоединении к программе объявил Сбербанк.