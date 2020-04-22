Правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий министерство юстиции полномочиями оспаривать в суде региональные законы в том случае, если они не соответствуют федеральному законодательству.

Как подчеркивают многие эксперты, ведомство в том числе сможет оспаривать региональные нормы, принятые в период пандемии. Возможно, где-то местные власти, вводя ограничения, перестарались. Но это будет устанавливать специальная экспертиза.

В реестре минюста более 10 миллионов региональных и муниципальных правовых актов

"Считаем эту инициативу своевременной и полезной для общества, для граждан, - сказал "РГ" президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. - С одной стороны, борьба с пандемией и ее последствиями не должна быть унифицирована в такой территориально большой стране, как наша. Но, с другой стороны, здесь необходимо рациональное единство принципиальных подходов. Минюсту эта функция представляется наиболее свойственной. Общий надзор прокуратуры должен быть дополнен расширением компетенции минюста".

Кстати, в прошлом году территориальные подразделения ведомства выявили 3,7 тысячи нормативных правовых актов субъектов РФ, противоречащих федеральному законодательству. Как подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, одна из важнейших функций минюста - контроль единства правового пространства нашей страны. Сегодня в реестре ведомства значится более 10 миллионов нормативно-правовых актов субъектов РФ и муниципальных образований. Система реагирования на возникшие расхождения должна быть быстрой и эффективной. "В случае если нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации или муниципальный акт будут противоречить федеральному законодательству, министерство юстиции получит полномочия оспаривать в суде положения данных документов", - рассказывает Владимир Груздев.