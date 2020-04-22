Минобрнауки прорабатывает вопрос о пересмотре стоимости обучения студентов

Несмотря на то, что универсального решения по корректировке оплаты обучения из-за смены формата учебы нет, в министерстве науки и высшего образования рассматривают варианты корректировки стоимости. С бюджетниками здесь проблем нет: за них платит государство, и норматив уже определен. С контрактниками немного сложнее.

- Универсального решения, которое бы касалось каждого студента и всех вузов, нет и быть не может, - сказал на брифинге в Доме Правительства министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Студенты по-разному оценивают качество образования, а разные вузы по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все университеты обеспокоены ситуацией и ищут ответы на этот непростой вопрос.

Отметим, что если следовать условиям договора, который заключают студент платного отделения и вуз, основанием для снижения платы может стать низкое качество образования или предоставление его не в полном объеме.

Кстати, накануне министр встречался с Российским союзом ректоров, Ассоциацией ведущих университетов России и Ассоциацией "Глобальные университеты". Обсуждали пакет мер, направленных на поддержку студентов, в том числе и вопрос пересмотра оплаты.

- Я думаю, в самое ближайшее время этот вопрос будет тщательно проработан, мы обязательно озвучим все решения, которые будут приняты, - заявил Валерий Фальков.