Минсельхоз утвердил перечень системообразующих компаний АПК

Минсельхоз опубликовал обновленный список системообразующих предприятий АПК. В него вошли 66 компаний: из них 14 растениеводческих, 27 животноводческих, 20 производителей продуктов питания и напитков, четыре компании по производству рыбы. Обновленный перечень дополнился несколькими крупными агрохолдингами - "Степь" (входит в АФК "Система"), "Волго-Дон Агроинвест".

В списке они соседствуют с такими компаниями, как "Мираторг", "Черкизово", "Русагро", "Дамате", "Продо", "Приосколье", "Сибирская аграрная группа", "Агро-Белогорье", "Эконива", "Продимкес", "Эфко", "Содружество" и другие. В перечне также присутствуют компании с государственным участием - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) и "Росагролизинг".

При составлении списка Минсельхоз учитывал вклад компаний в экономику и социальную сферу, уточняют в ведомстве. При этом список не окончательный, он будет дополняться.

Напомним, системообразующим компаниям предусмотрены льготные кредиты на пополнение оборотных средств - ставка по ним будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ (6%).