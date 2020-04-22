Минск: О чем повествуют книжные новинки накануне 75-летия Великой Победы

Страницы исторической памяти о звенящих и трагических событиях Великой Отечественной войны представлены в книжных проектах издательствами Беларуси совместно с Министерством информации республики накануне Великой Победы советского народа.

Одним из наиболее значимых проектов, созданных коллективом национальной энциклопедии под патронажем отраслевого министерства, эксперты считают четырехтомное издание "Беларусь помнит. Во имя жизни и мира". В него вошли материалы и иллюстрированные документы о партизанском движении и созвездии героев белорусского края.

Отдельный том энциклопедии посвящен трагической судьбе сожженных деревень Беларуси в годы гитлеровской оккупации. Включает в себя многотомник и неизвестные ранее факты о минувшей войне. Собранный материал, информирует БЕЛТА, "во многом проливает свет на события, которые до сих пор считались белыми пятнами истории".

Кроме того, в серии научно-популярных книг "Беларусь. Трагедия и правда памяти" на белорусском, русском, английском и немецком языках читателям уже представлены книжные новинки "Хатынь. Трагедия белорусского народа", "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке", "Масюковщина. Трагедия советских военнопленных", "Озаричи. Дорога смерти", "Осиповичи. Трагические страницы истории".

Среди знаковых художественно-публицистических и художественных изданий агентство выделяет, в частности, книгу "Маленькие солдаты большой войны" и издание "Память бережно храним", которое вышло в серии "Белорусская детская энциклопедия".

Литературные критики признают, что в последнее время все большим спросом у читателей пользуется и так называемый сторинг - события и явления, показанные через призму конкретного человека. Именно эту нишу на книжных стеллажах страны занимает художественная литература.

Среди аналогичных проектов, посвященных исторической дате, представлены книги Николая Смирнова "Партизанский "второй фронт" в Беларуси: имена, факты, операции НКВД (НКГБ) в тылу врага" и Вячеслава Бондаренко "Самый долгий день". Кстати, впервые этот роман был издан пять лет назад, а новое издание, поясняет агентство, расширено и дополнено.

Не забыли в республике и о тех, кто ковал победу на трудовом фронте и в тылу врага. Об этом проект издательства "Беларусь" - "Трудовая Беларусь - фронту", в котором на основе исследования обширного документального материала подробно рассматриваются эвакуация из республики населения и материальных ценностей, деятельность трудовых коллективов по перестройке экономики на военный лад в восточных регионах страны.

И еще один издательский штрих к исторической дате. В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в сети книжных магазинов "Белкнига" по всей стране проекты, посвященные этой бессмертной теме, будут выделены импровизированной лентой с символом акции "Беларусь помнит".