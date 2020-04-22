Минск планирует упростить получение гражданства

Иностранные граждане, которые получают профессиональное образование в Беларуси, в ближайшем будущем смогут получить гражданство РБ в упрощенном порядке. Это предусматривается поправками в закон о гражданстве, сообщила 22 апреля член постоянной комиссии по правам человека нижней палаты парламента страны Мария Василевич, пояснив, что их "планируется рассмотреть в первом чтении уже на весенней сессии".

По ее словам, которые приводит БЕЛТА, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, сокращается с семи до пяти лет. Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в стране высшее образование и работает в Синеокой не менее трех лет.

Кроме того, предполагается, что упрощенный порядок будет распространен и на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют общих детей, граждан Беларуси. Еще одно новшество, по словам парламентария, касается восстановления в гражданстве. Теперь оно "в упрощенном порядке, без выхода из имеющегося иностранного гражданства, по законопроекту предусмотрено для лиц, достигших 18-летнего возраста и вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь", - пояснили депутат.

Предусматривают поправки также, что утрачивать гражданство РБ будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам страны. Василевич обратила внимание, что "это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению. Подобные нормы существуют в законодательстве США, Австрии, Великобритании, Франции".

Расширен в проекте документа и перечень оснований для отказа в прекращении белорусского гражданства. Авторы законопроекта предлагают распространить это не только на обвиняемых, но и на подозреваемых по уголовным делам. По словам парламентария, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания.