Минздрав: Делать выводы о пике заболеваемости COVID-19 можно будет через неделю

Пока преждевременно делать вывод о том, что Россия достигла пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его мнению, за развитием ситуации нужно следить еще как минимум неделю. Брико, слова которого приводит агентство ТАСС, отмечает, что за последние несколько дней прирост числа заразившихся в сутки составляет 8-10%. Это уже меньше, чем было неделю назад, когда каждые сутки фиксировалось увеличение числа заболевших на 15-17%. Однако говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно, отмечает специалист. "Нужно отслеживать ситуацию, посмотрим, что будет происходить еще минимум неделю, чтобы сделать какие-то заключения", - подчеркнул он. И добавил, что уже забрезжил свет в конце тоннеля. "Хочется верить, что ситуация будет стабилизироваться", - констатировал Брико.