Готовность региональных систем здравоохранения к приему пациентов с коронавирусной инфекцией нельзя назвать удовлетворительной, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Многие губернаторы, подчеркнул он, отнеслись к задаче формально.

Председатель правительства провел селекторное совещание с участием глав регионов, чтобы разобраться, какие обстоятельства мешают субъектам Федерации выполнять собственные же планы по подготовке медицинских учреждений. На перепрофилирование больниц и оснащение коечных мест президентом отведен срок до 28 апреля. "Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными", - констатировал Мишустин.

Еще в конце января, понимая возможные риски, правительство среди прочих мер запросило с мест расчеты для оказания финансовой помощи для расширения коечного фонда. В регионы направили более 33 миллиардов рублей. "К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально, - констатировал премьер. - Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились".

Финансирование мероприятий пришлось уточнять, и 17 апреля кабинет министров предоставил еще более 32 миллиардов, одновременно расширив возможности их использования, в том числе на установку специального медицинского оборудования и закупку средств индивидуальной защиты для медиков. "В то же время процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, - указал Михаил Мишустин. - В ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10 процентов. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим".

Для этого также должны быть сформированы специальные медицинские бригады, укомплектованные достаточным количеством врачей и среднего медицинского персонала. При необходимости может использоваться резерв из сотрудников медицинских вузов и училищ, которые, подчеркнул глава кабмина, готовы работать с такими пациентами. Где-то, обратил он внимание, складывается непростая ситуация с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

По стране развернуто 82 процента от запланированного дополнительного коечного фонда для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. До 28 апреля по всей стране должно быть организовано не менее 95 тысяч мест.

Сроки истекают, и это вызывает беспокойство минздрава за ряд регионов. В частности, министр отметил необходимость в обеспечении кислородом больниц Омской области. Аналогичная ситуация складывается в Ставропольском крае, Белгородской, Орловской и Тверской областях. Какие-то субъекты Федерации демонстрируют позитивную динамику. "Если раньше мы называли Республику Коми в числе регионов, которые недостаточно быстро меняются, сегодня можем констатировать, что коечный фонд мобилизовался", - отметил Мурашко. Положительно оценена работа в Смоленской, Липецкой, Сахалинской областях, в Якутии.

Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим

Сами по себе койки без подготовленных врачей никому не помогут. Более 1,3 миллиона медицинских сотрудников, работающих в стационарах и амбулаториях, прошли подготовку для лечения пациентов с коронавирусной инфекций, рассказал глава минздрава. Сегодня непосредственно оказывают помощь 360 тысяч медработников. Средства на дополнительные выплаты им доведены до регионов и своевременно выплачиваются.

Непростая ситуация складывается с оснащением больниц аппаратами искусственной вентиляции легких из-за их нехватки. "В первоочередном порядке сегодня мобилизуются и направляются данные медицинские изделия в регионы с наиболее напряженной эпидситуацией", - рассказал Мурашко.

Министерство промышленности и торговли пообещало основной объем имеющихся заказов выполнить в следующие два месяца, когда будут повышены производственные мощности. "Если, конечно же, партнеры нас в этом не подведут", - оговорился глава минпромторга Денис Мантуров.

Сейчас решаются две основные задачи: наращивается сборка ИВЛ путем закупок комплектующих за рубежом и эти предприятия обеспечивают специалистами. "В апреле будет увеличено производство ИВЛ в 8 раз - со 100 в марте до 800 единиц. В мае должны выйти на 2500 штук и в июне - на 3500", - доложил министр о планах. Параллельно ведется работа по импортозамещению, к которой подключены все отраслевые институты и предприятия радиоэлектроники.

Как считают в минздраве, меняется в лучшую сторону обеспеченность средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Только в России за последний месяц отечественные производители зарегистрировали более 90 СИЗов, налажена система поставок из-за рубежа. Большое количество субъектов Федерации активно заказывают новые поставки и оптимально распределяют по всем категориям потребителей, подчеркнул министр Мантуров, но с некоторыми работа складывается не так продуктивно. Амурская область, Республики Алтай и Тыва до сих пор не совершили ни одной закупки средств индивидуальной защиты. "Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет", - сказал глава минпромторга. "Нужно обязательно с этим разобраться, чтобы такая инертность не привела к пожару и чтобы не произошло, что в один день, когда где-то полыхнет, это нужно срочно поставить, обеспечить. Просто заранее хочу сказать, что сделать это будет просто невозможно", - предупредил Денис Мантуров.

Поступающими отчетами серьезно обеспокоены в министерстве финансов. Первый транш федеральной помощи регионам перевели 27 марта. По состоянию на вчера контрактов заключено на 23,9 миллиарда рублей, или 71,5 процента средств, доложил глава минфина Антон Силуанов. При этом израсходовано из них чуть больше трети - 11 миллиардов. И если в Татарстане, Дагестане, Нижегородской области, Чечне, ряде других субъектах Федерации уже принято и оплачено оборудование, то, например, в Пензенской, Ивановской, Новгородской областях не заключены контракты, и по ним отсутствует информация о кассовых расходах.

Еще одна проблема - недопустимые сроки некоторых контрактов. "Мы видим, что, по данным регионов, заключены контракты с поставкой необходимого оборудования с июня по сентябрь текущего года. Коллеги, это просто недопустимо, потому что нам необходимо как можно скорее обеспечить сейчас готовность коек к принятию больных", - заявил Силуанов.