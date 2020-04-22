Мишустин призвал не забывать о других пациентах из-за COVID-19

Внимание к больным с коронавирусной инфекцией не должно быть поводом, чтобы отказывали в медицинской помощи людям с другими заболеваниями, указал премьер-министр Михаил Мишустин губернаторам в ходе селекторного совещания с регионами. На нем обсуждались проблемы регионов при подготовке больниц, если возникнет необходимость.

"Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, другое калечим". Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", - подчеркнул он.

Смысл работы на местах, наставлял глава правительства региональных чиновников, сводится не к формальным отчетам по установленным показателям. "А для того чтобы люди были уверены, что в случае необходимости будут всем обеспечены: вовремя приедет скорая, больница будет готова принять пациента и своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь, средства индивидуальной защиты будут доступны, а оборудование будет поставлено в срок", - заявил Михаил Мишустин.