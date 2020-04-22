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Рубрика: Власть

Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились

Текст: Иван Петров, Михаил Фалалеев
Чтобы защитить граждан от экстремистов, стремящихся нажиться на чужих несчастьях, разработан законопроект, вносящий поправки в закон "О полиции". Эти поправки, если будут приняты, значительно расширят полномочия сотрудников полиции. В связи с этим появились опасения, что этими мерами могут злоупотребить. Именно поэтому общественность их обсуждает и корректирует.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что же предлагается? Полицейские вправе "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными" место проведения публичных массовых мероприятий. Сотрудники полиции смогут "осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов".

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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А вот и сюрприз для автовладельцев. Их машины можно будет вскрывать. Согласно проекту документа, полиция наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства, в том числе проникновение в него. Цели - в частности, для спасения жизни граждан, для предотвращения преступлений. Или же "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".

При этом предусматривается, что "не позднее 24 часов с момента вскрытия информируется собственник транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие".

Кроме того проект закона предусматривает предоставление полиции права проводить оцепление или блокирование территорий, жилых помещений, строений и других объектов - "участков местности". В документе сказано, что "в границах оцепления (блокирования) полиция может осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ", и еще осматривать транспортные средства.

Фото: iStock
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Есть и санкции. В случае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы, полиция получит право не допускать проход такого гражданина на территорию, в жилые помещения, где проводится оцепление или его выход за пределы оцепления.

В случае неповиновения полиция сможет открывать огонь. Проект нового закона предлагает предоставить сотруднику полиции "с обнаженным огнестрельным оружием" право применить это оружие при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его огнестрельному оружию, но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Как вам это?

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России:

- Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав граждан, в первую очередь права на безопасность, так как наделяет полицию дополнительными возможностями для действия в экстренных ситуациях. В частности, сотрудники полиции получат право входить в жилые и иные помещения в целях задержания лиц, застигнутых на месте преступления. Такая необходимость может возникнуть в ходе преследования подозреваемого, когда он попытается скрыться на чьей-то частной территории.

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Кроме того полиция получит возможность вскрывать транспортные средства граждан, но только в строго определенных случаях. Например, для спасения жизни и здоровья человека. Допустим, если родители забыли в машине маленького ребенка и ушли, а найти их оперативно невозможно. Или если человеку в машине стало плохо, он потерял сознание, а машина заблокирована изнутри. Получат сотрудники полиции и возможность вскрывать машины для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления.

Положения законопроекта основаны на результатах анализа правоприменительной практики, в ходе которого был выявлен ряд проблем. Инициатива не столько расширяет полномочия полиции, сколько уточняет и корректирует действующие положения, чтобы сотрудники полиции могли более эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств.

Павел Лапшов, эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат, полковник юстиции в отставке:

Фото: istock
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- Данный законопроект, по моему мнению, оправдан только в части прав вскрытия автомобилей. И то, на мой взгляд, это не так уж часто применяется, ведь уже сейчас у полиции есть права, например, перемещать автотранспорт без согласия владельца, если это препятствует каким-то мероприятиям, связанным с обеспечением безопасности, и уже сейчас полиция может использовать транспортные средства для пресечения преступления, за исключением машин, принадлежащих дипломатическим представительствам.

Что же касается освобождения полиции от ответственности за причиняемый вред - мне кажется, что это неоправданное решение, потому что действующее законодательство в целом и так несет очень много гарантий безопасности для сотрудников правоохранительных органов. Поэтому, безусловно, при причинении неоправданного или преступного вреда сотрудники полиции должны нести ответственность. И вот таким образом освобождать их от этой ответственности при выполнении обязанностей - нельзя. Я очень надеюсь, что законодатели ответственно подойдут к подобным изменениям, и не допустят, скажем так, инициализацию права полиции на причинение любого вреда в любой ситуации только потому, что сотрудники находятся при исполнении обязанностей.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Законопроекты и комментарии

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