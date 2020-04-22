Мурашко: 1,3 млн медиков прошли обучение для оказания помощи при COVID-19

Более 1,3 миллиона медицинских сотрудников, работающих в стационарах и амбулаториях, прошли подготовку для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня непосредственно оказывают помощь 360 тысяч медицинских работников", - подчеркнул он в ходе селекторного совещания с регионами. Средства на дополнительные выплаты врачам доведены до регионов и своевременно выплачиваются.

Непростая ситуация, по словам главы Минздрава, складывается с оснащением больниц аппаратами искусственной вентиляции легких из-за их нехватки. "В первоочередном порядке сегодня мобилизуются и направляются данные медицинские изделия в регионы с наиболее напряженной эпидситуацией", - рассказал Мурашко.