Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России управляемая

Ситуация с коронавирусом в России управляемая, а проводимые мероприятия позволили создать дополнительный резерв времени для подготовки необходимых сил и средств, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Эта ситуация сегодняшнего дня... можно назвать ее управляемой", - цитирует РИА Новости слова министра на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.

Мурашко также сообщил, что сегодня под контролем врачей в стационарах находятся более 45 тысяч пациентов, включая свыше 2 тысяч детей. Среди госпитализированных порядка 2,3 тысячи - тяжелые пациенты, а более 1,3 тысячи находятся на ИВЛ.