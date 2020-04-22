На Балканах вспоминают жертв усташского террора

Новости

Названы подмосковные города с наибольшим числом заболевших коронавирусом 21:24
Прощай, Skoda Kodiaq RS. "Заряженный" кроссовер снимут с производства 21:15
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают 21:11
Хуснуллин надеется на снижение ипотечных ставок 21:03
Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ 21:02
Ежегодный Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за карантина 20:51
Генпрокуратура РФ признала деятельность Project Harmony нежелательной 20:39
В Новгородской области произошел пожар на пилораме 20:29
Кинолог оценил данные о способности собак выявлять носителей коронавируса 20:24
Новак: Бюджет получит от действия демпфера 1 трлн рублей 20:16
"Память сердца" в эфире и в Сети: телеканал "МИР" расскажет о семейных реликвиях 20:15
Нобелевский лауреат назвал США страной третьего мира из-за ситуации с COVID-19 20:04
В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом 19:49
Бирюков: Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, повреждены 26 автомобилей 19:46
Китайские авиалинии начали восстанавливать пассажиропоток 19:41
Создана рабочая группа по развитию образования 19:38
В Греции за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса 19:00
Спасение от сильнейшей аллергии на пыльцу нашли в обычных жуках 18:57
Жители Кубани выманили у полицейских 500 тысяч рублей 18:40
Представитель Заворотнюк прокомментировала новости о диагнозе актрисы 18:36
Этрусская гробница с предметами роскоши обнаружена на Корсике 18:26
За последние сутки в Москве выявлено 48 больных, нарушивших режим самоизоляции 18:18
Генетики раскрыли тайну древних висячих гробов на скалах 18:16
В Петербурге запустили флешмоб #Стихи75летПобеды 18:12
Сколько стоят самые дорогие хрущевки в Петербурге 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
22.04.2020 19:51
Рубрика: В мире

На Балканах вспоминают жертв усташского террора

Текст: Александр Борисов (Доня, Градина, Республика Сербская)
22 апреля отмечается День памяти жертв концентрационного лагеря Ясеновац (1941-1945), в котором масштабы совершенных усташами преступлений соотносятся со зверствами нацистов в Освенциме и Треблинке.
Фото: Александр Борисов Фото: Александр Борисов
Фото: Александр Борисов

"Мы нацелены на мир и лучшее будущее, однако совершенные в отношении нашего народа преступления не смеем и не желаем забывать. Нам не нужны месть и войны, мы не хотим жить в прошлом, но истину о преступлениях мы не будем ни замалчивать, ни скрывать", - заявил в среду сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Сербы призвали помнить преступления и зверства усташей

В состав марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии (РХ) без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. В новом гособразовании на тот момент проживало около 6 млн жителей, из них 2 млн - сербы, а также евреи и цыгане.

Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы".

Говоря о концентрационном лагере Ясеновац, нужно понимать его размеры. Так, общая протяженность лагеря была 60 км, а площадь - 240 квадратных километров, что сопоставимо с маленьким европейским государством.

В своем докладе на международной историко-богословской конференции "Православно-католический диалог после Ясеноваца" исследователи Симо Брдар и Славко Брдар написали следующее:

Фото: Александр Борисов
Сербия требует адекватной оценки усташского террора и осуждения фашизма

"По примеру своего покровителя, нацистской Германии, и других фашистских режимов, в НГХ для более эффективной "чистки нации" от нежелательных элементов, были основаны концентрационные лагеря. Они предназначались для массового заключения и систематического истребления сербов, евреев, цыган и антифашистов. Созданием, организацией и управлением концентрационными лагерями в НГХ занималась "Усташская служба надзора". Первые лагеря в НГХ были созданы на острове Паг-Слано, на Велебите, около Госпича - Ядовно, и в Боснии, около Травника - Крушчица. Крупными лагерями были Даница в Копривнице, Керестинец, Лобоград, Лепоглава, Ястребарско и Сисак.

Самым большим и самым чудовищным стал концентрационный лагерь Ясеновац, который был создан по образцу лагерей нацистской Германии в августе 1941 года. Этот лагерь являлся главным местом пыток и смертей в НГХ. По ужасам и зверствам, которые совершали в нем усташи, он не имеет аналогов в истории человечества. По масштабам преступлений - это третий концентрационный лагерь в оккупированной Европе (1941-1945) после Освенцима и Треблинки.

Главное место казни ясеновацких лагерей, Доня Градина, находится на правом берегу Савы, напротив местечка Ясеновац, на территории нынешней Республики Сербской.

Фото: Александр Борисов
В Боснии и Герцеговине призвали сохранять традиции антифашизма

В конце апреля 1945 года усташи совершили последнюю резню в Ясеновце, сожгли часть архива и спокойно покинули эту территорию. Народно-освободительная армия Югославии только 2 мая 1945 года вошла в Ясеновац. Поля Ясеновца были завалены трупами, из массовых гробниц повсюду сочилась кровь, как недобродившее вино. Все здания лагеря, кроме сгоревших деревянных конструкций, остались целы. С тех пор начинается период молчания о Ясеновце и стирания следов преступного геноцида усташей.

Все проведенные до сих пор исследования, свидетельства и источники говорят о том, что в концлагере Ясеновац-Доня Градина было ликвидировано 700 000 ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей: 500 000 сербов, 40 000 цыган, 33 000 евреев и 127 000 антифашистов. Из общего количества узников, замученных усташами в Ясеновце, 20 000 были дети младше 12 лет".

Между тем

Патриарх Сербский Ириней указывает на тот факт, что крики детей были слышны тогда и на небе, но не в Загребе и католической церкви, священнослужители которой принимали непосредственное участие в злодеяниях. "Те, которые должны были проповедовать любовь между народами, мечом и ножом творили преступные дела", - заключил он, добавив, что "продолжается дискуссия об общем количестве жертв, наиболее объективные исследователи считают, что их было больше миллиона".

В мире Европа Хорватия Вторая мировая война

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились
ФСБ предотвратила массовое убийство в тюменском учебном заведении
В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса
Какие неологизмы появились в Оксфордском словаре на фоне COVID-19