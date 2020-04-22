На выставке в Гомеле можно увидеть первые российские мультфильмы

Как человечество пыталось "оживить" рисунки, можно увидеть в гомельской Картинной галерее Г. Х. Ващенко на интерактивной выставке "Play! История мультфильмов". Отдельное внимание - первым российским мультикам, снятым в начале ХХ века.

С помощью зоотропа и фенакистископа пионеры мультипликации пытались создать видимость движения объекта. Идея в целом простая: человек смотрит в щель и видит мелькание картинок, наклеенных на крутящийся барабан. Изображения сливаются, и кажется, словно лошадь бежит, птица летит, клоун танцует. Посетители выставки могут пройти по пути экспериментаторов прошлого. Например, заглянуть в мини-мастерскую и сделать собственный анимационный флипбук - книгу для перелистывания. Чтобы понять, как на экранах появился Микки-Маус, необходимо увидеть большую техническую работу, проделанную человечеством в этом направлении, рассказывает экскурсовод Анастасия Казакова:

- Многие относятся к мультипликации как к дочке кинематографа. На самом деле эксперименты с движущимися картинками куда древнее. Но только в XIX веке они перешли на новый уровень. Днем рождения мультипликации считается 30 августа 1877 года.

Именно тогда было запатентовано изобретение праксиноскопа французским изобретателем-самоучкой Эмилем Рейно. Немногим ранее Рейно представил доклад перед членами Французской академии и продемонстрировал аппарат, собранный из коробки из-под печенья и зеркального барабана и позволяющий просматривать на прозрачной ленте фазовые картинки, создающие иллюзию движения фигур. На выставке представлен аналогичный механизм. Интересно, что мультипликаторы Российской империи были в числе первооткрывателей этого интересного мира для зрителей. Наши посетители могут увидеть на выставке мультики, созданные более 100 лет назад. Кстати, все экспонаты выполнены с исторической точностью и предоставлены музеем науки "Элементо".

Русские мультипликаторы действительно внесли весомый вклад в развитие мультяшного направления. Например, Александр Ширяев, балетмейстер Мариинского театра, стал создателем первых в мире кукольных мультфильмов еще в 1906 году.