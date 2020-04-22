Премьер Индии Нарендра Моди опубликовал размышления о ситуации, вызванной пандемией, адресовав их молодежи и специалистам страны. В статье он рассуждает о том, что мир должен быстрее адаптироваться к новым реалиям и на что стоит обратить особое внимание, чтобы в будущем подобные ситуации не оказывали разрушительного влияния на экономику и жизнь народов.

Г-н Моди обращает внимание читателей на изменения в профессиональной жизни, когда для многих, включая его самого, дом стал офисом, а рабочее место - цифровым. Но именно новые технологии сокрушают бюрократические системы, ликвидируют посредничество и стимулируют меры в области социального обеспечения. Эти технологии имеют свои преимущества в сферах образования и здравоохранения, поменяют в постэпидемическом мире и нынешние бизнес-модели. Благодаря информационным технологиям даже во время кризиса офисы, предприятия и коммерция могли бы двигаться быстрее, гарантируя отсутствие человеческих жертв. Сейчас самое время, пишет он, переосмыслить то, что мы называем эффективностью работы. Акцент должен быть сделан не на времени пребывания в офисе, а на выполнении поставленной задачи в установленные сроки. Необходимо развивать бизнес-модели, которые сочетаются с заботой о бедных, наиболее уязвимых слоях населения, а также о нашей планете.

Каждый кризис приносит с собой новые возможности, и COVID-19 - не исключение, пишет премьер Индии. Необходимо оценить новые сферы роста, которые могут появиться сейчас. Мир должен осознать свое единство и вспомнить об идеалах братства. Сегодня мы все вместе столкнулись с общей проблемой. Мы должны грамотно отреагировать на ситуацию и использовать открывшиеся возможности, пишет г-н Моди.