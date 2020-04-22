Нарышкин и Мединский напомнили Европе, кто освободил Заксенхаузен

75 лет назад, 22 апреля 1945 года, передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в Ораниенбург, открыли ворота нацистского концлагеря Заксенхаузен, освободив порядка 3 тысяч оставшихся в нем заключенных.

Это событие можно бесспорно поставить в один ряд с освобождением узников Освенцима, Майданека и Треблинки. Однако к участию в традиционных памятных мероприятий по случаю освобождения Заксенхаузена, прошедших из-за короновируса онлайн, российская сторона не была приглашена. А в многочисленных выступлениях высокопоставленных гостей, за исключением премьер-министра Федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, отсутствовали даже минимальные упоминания о том, что концлагерь Заксенхаузен освобождался именно частями Красной армии.

"Усматриваем в этом продолжение линии нынешних европейских элит, направленной на прямое и грубое искажение истории Второй мировой войны. Ни к чему хорошему такое отношение к прошлому не приведет, - сказано в совместном заявлении председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. - Глубоко убеждены, что любые попытки замалчивания роли советских воинов-освободителей не просто лживы с точки зрения исторической объективности, но и влекут за собой утрату столь дефицитного ресурса, как доверие. Вся история Второй мировой войны учит нас, что его отсутствие приводит к неспособности объединять усилия во имя преодоления реальных, по-настоящему значимых угроз".

Вместе с этим в заявлении подчеркивается, что в России высоко ценят усилия европейских ученых, общественных деятелей и лидеров антифашистских организаций, которые совместно с российскими коллегами участвуют в сохранении подлинной исторической памяти.

Справка "РГ"

Построенный в 1936 году, Заксенхаузен воплотил в себе суть нацистской идеологии подавления, устрашения и террора. В нем размещались учебный центр СС для "воспитания надзирателей в духе непреклонной жесткости по отношению к заключенным", печально известная "медицинская школа", где проводились бесчеловечные опыты над людьми, а с 1938 года - и главная администрация всех эсесовских лагерей.

За все время существования Заксенхаузена через его застенки прошли около 200 тысяч человек - граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвертый из них погиб - был казнен или умер от пыток. Еще осенью 1941 года в Заксенхаузен прибыли 13 тысяч советских военнопленных. Все они были расстреляны или умерли от истощения. К 1944 году граждане СССР и Польши составляли более 90 процентов от всех узников лагеря. Страшная судьба этих людей не забыта. У преступлений гитлеровских палачей нет и не может быть срока давности.