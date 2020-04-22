"Наступило время ручного управления"

Вице-президент РСПП, почетный гражданин Нижегородской области, председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай о проведении работ, направленных на недопущение распространения вируса, поддержке ЦРБ, экономических последствиях пандемии и первоочередных решениях, которые могли бы стабилизировать ситуацию.

Виктор Владимирович, судя по статистике, Россия оказалась лучше готова к наступлению пандемии, чем многие развитые страны. Как вы оцениваете предпринятые властями меры по профилактике нераспространения пандемии?

- Я бы не стал давать однозначных оценок: есть плюсы, есть минусы. Безусловно, что начинать готовиться к бедствию нужно было пораньше. Еще в середине зимы Всемирная организация здравоохранения уведомила всех, что произошла вспышка заразного заболевания и существует угроза распространения вируса. Мало кто на это отреагировал, включая Россию. Наши граждане ездили за границу, как ни в чем не бывало, а потом точно так же спокойно возвращались домой. Главное упущение в этот период, на мой взгляд, в том, что ничего не было сделано для локализации угрозы от потенциально инфицированных людей. Наверное, это было бы непросто сделать, но тем не менее делать это было необходимо.

Тем более что в стране опыт организации подобных профилактических мероприятий есть, и немаленький. В частности, в 1960-е годы в Москве была вспышка заболеваемости оспой. Тогда в работу по ее локализации включились многие службы. Даже силовые ведомства: КГБ и МВД. Четко скоординированная система позволила локализовать вспышку- регулярно мониторилась ситуация, быстро делались анализы у подозрительных больных, выявлялись их связи. Кроме того, вспышка позволила обеспечить массовую вакцинацию москвичей, а потом и всего населения страны. Причем в СССР большинство людей, в принципе, и не знали, что такое произошло. Спали спокойно.

К сожалению, сейчас все иначе. Нужно уже начинать анализировать, делать выводы, строить схемы взаимодействия различных ведомств между собой и с населением. Можно сказать, что мы сейчас живем в условиях реальной чрезвычайной ситуации.

Ваше предприятие "Русполимет" находится в небольшом городе Кулебаки. Это упрощает задачу обеспечения безопасности работников или, наоборот, делает ее сложнее?

- Маленькие Кулебаки уже попали в число территорий Нижегородской области, где выявлены случаи заболевания. Поэтому мы приняли дополнительные меры. Приобрели 10 тысяч масок для обеспечения работников и заказали следующую партию. Договорились с муниципалитетом, чтобы увеличить количество автобусов на маршрутах, по которым наши сотрудники добираются до работы и обратно. Это позволило уменьшить наполненность салонов.

На самом заводе меры по минимизации возможности заражения приняты давно, в первые же дни после выхода указа. Сегодня изучаем опыт других предприятий и мгновенно внедряем новые методики. Разговариваем с людьми, объясняем необходимость не очень популярных действий.

Для нас главная опасность - это приезжающие в район и среда за периметром завода.

Вы считаете установку контрольных постов на въезде в Кулебаки или в соседней Выксе оправданными или чрезмерными?

- Совершенно оправданными. Более того, я сам ратовал, чтобы такие посты появились. Это важно особенно в период, когда нахлынула волна приезжающих, в том числе из Москвы. По указу нижегородского губернатора все приезжающие из регионов с высоким уровнем заражения должны уходить на двухнедельный карантин. Наличие постов гарантирует, что такая информация мимо нас не пройдет. Мы даже выделили двух сотрудников с предприятия, чтобы они работали в составе этих постов.

Вы внимательно относитесь к ситуации на заводе. А за тем, как работают районные власти, следите? Например, знаете ли, что нужно центральной районной больнице и ее сотрудникам?

- Не только знаю, но и помогаю. Решением областного штаба ЦРБ определена как одно из мест для лечения заболевших. Мы уже обеспечили больницу масками. Обеспечим персонал также защитными комбинезонами - 100 комплектов поступят в ближайшее время, заказали еще сотню. Понимаем имеющиеся сложности в здравоохранении, но надо решать проблему в тех условиях, которые имеем. Думаю, что касается нашей территории, мы с этой задачей должны справиться.

Виктор Владимирович, пандемия - реальная угроза экономике. Как в условиях длительных "выходных", ограничений, а то и полного запрета на различные виды бизнеса минимизировать экономические потери?

- Я уже высказывался в том смысле, что борьба с пандемией по своим последствиям может стать страшнее самого вируса. Много принято непродуманных, на мой взгляд, неосмысленных решений. В частности, решение об остановке реального сектора, которое практически уравняло богатую Москву с не очень шикующими окраинами.

Например, в двух небольших городах Нижегородской области - Ковернине и Семенове - есть фанерно-мебельные заводы. Ежемесячно они отправляют на экспорт примерно полсотни фур с высококачественной фанерой. 12 фур в месяц отправляются с пеллетами (биотопливом) на север страны, где нет газа. Оба предприятия находятся на окраинах районных центров, практически в лесу. Люди ходят пешком на работу. Вместо того чтобы на месте организовать дополнительные санитарные меры, взяли и остановили предприятия. Таких примеров очень много. И это серьезная ошибка, которая нанесла удар экономике.

В то же время государство уже объявило меры поддержки бизнеса. Как вы к ним относитесь?

- Самая главная поддержка бизнеса - это своевременные платежи государственных учреждений, предприятий и корпораций по отгруженной продукции или оказанным услугам. Сегодня они на вопрос, когда заплатите за продукцию, отвечают: нам приказано сначала выплатить зарплату работникам. Кто спорит, зарплата - важное дело. Но ведь и у тех, кто выполнял работу, тоже должна быть зарплата. Нужно, чтобы государство мониторило эту ситуацию, потому что несвоевременная оплата услуг и отгруженной продукции парализует всю цепочку смежников. Я не выплачиваю зарплату, не закупаю сырье, не рассчитываюсь с поставщиками, среди которых половина - это малые и средние компании. Я им не смогу заплатить, если мне своевременно не заплатят. Разумная мера, но я не слышу о ее реализации.

На мой взгляд, должен быть создан федеральный межведомственный и межрегиональный штаб. В него должны войти Минпром, Минэкономразвития, Минфин, ЦБ, таможня, другие ведомства для оперативной реакции и принятия решений. Там концентрируется проблемная информация: у кого остановлена отгрузка, у кого не проходят платежи… Такой центр должен быть создан немедленно, а возглавить его должен вице-премьер, отвечающий за реальный сектор. Аналогичная структура нужна и на региональном уровне.

А что скажете о том, что уже заявлено?

- Меры полезные, но важно их реализовывать незамедлительно, обеспечить, чтобы они заработали. Это -главное! Не исключаю, что есть и другие варианты, вплоть до включения денежного станка. Но принимать такое решение нужно не с кондачка, а осознанно. Инфляция при полном обвале экономики будет в разы больше, чем в случае допэмиссии денежной массы.

Жесткие меры самоизоляции, принятые в Нижегородской области, оправданны или могли бы быть мягче?

- Сегодня, наверное, проще всего критиковать. То, что делается в области, в основном правильно. Ведется разъяснительная работа с людьми: если не соблюдать элементарные правила, никакая изоляция не поможет. Меры для предприятий прописаны четко и должны исполняться.

В то же время есть ряд спорных вещей. Мы не разрешаем семьям гулять в парках даже с соблюдением безопасной дистанции - не думаю, что это правильно. Я не очень понимаю смысл уведомленияо моей поездке на дачу в собственном автомобиле.

Не очень понимаю закрытие планового приема в медучреждениях. Есть люди с хроническими заболеваниями, которым необходимо периодически обращаться за помощью. Считаю, что это решение нужно пересмотреть.

Но в одном я уверен абсолютно: наступило время ручного управления. Заводом, регионом, экономикой, страной.