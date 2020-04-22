Назван самый вероятный способ заражения коронавирусом

Немецкие специалисты высказали мнение о наиболее вероятном способе передачи коронавируса. При этом отмечается, что риск заражения через предметы довольно низок.

Такую точку зрения высказал изданию RTL Today директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ при Университете Бонна Хендрик Штреек.

На основе проведенного исследования, он сделал вывод о том, что серьезные вспышки заболевания происходили из-за длительного и тесного общения людей. Между тем обнаружить признаки "живых" вирусов на поверхности оказалось довольно сложно.

"Когда мы собрали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, оказалось невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе собранного материал", - отметил вирусолог.

По его словам, чтобы заразиться, например, через дверную ручку, нужно, чтобы больной человек кашлянул в руку, затем дотронулся до ручки, а сразу после этого другой человек взялся за нее и коснулся лица. Такой путь распространения инфекции, по мнению эксперта, маловероятен.

Также сообщается, что ранее другой вирусолог из Берлина Кристиан Дростен сообщил, что коронавирус чрезвычайно чувствителен к высыханию, и заразиться им возможно лишь "вдохнув капельки".

Однако в материале говорится и об утверждении американских экспертов, которые выяснили, что вирус может выжить 24 часа на бумаге, три часа в аэрозолях и до трех дней на пластмассах и нержавеющей стали. Правда, по мнению сотрудников Института Роберта Коха, подобные научные исследования проводятся в экспериментальных условиях и не достаточно полно отражают ситуацию в реальной повседневной жизни.