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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Невролог объяснил, как на самом деле влияет бокал вина на сосуды

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Профессор кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии медико-биологического факультета ГБОУ ВПО "РНИМУ им. Пирогова Минздрава России", доктор медицинских наук, невролог Николай Шамалов рассказал, как уберечь себя от инсульта.

В основе профилактики - следование простым правилам здорового образа жизни.

Фото: pixabay.com
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Среди них - регулярные умеренные физические нагрузки (30-40 минут ежедневно), здоровый сон, своевременная борьба со стрессом и отказ от курения, пишет aif.ru.

С точки зрения питания врач рекомендует есть меньше сахара и продуктов с животным жиром, отдавая предпочтение блюдам с клетчаткой. Ее много в овощах, фруктах, бобовых и прочих продуктах растительного происхождения.

Также очень важны для сосудов омега-3 жирные кислоты. Чтобы их получать в достаточном количестве, специалист рекомендует есть рыбу северных морей. Также невролог допустил употребление небольшого количества алкоголя.

- Сухое красное вино для сосудов действительно полезно. Но только если не превышать дозу. Она составляет максимум два бокала сухого вина для мужчин и один бокал для женщин в день. Если пить больше, то риск для сосудов многократно вырастет, - уточнил доктор медицинских наук.

Общество Здоровье

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