Указ губернатора Нижегородской области от 17 апреля 2020 года № 63 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2 слова "и иные развлекательные и досуговые территории и объекты" заменить словами "и иные развлекательные, досуговые и спортивные территории и объекты".

1.2. Дополнить пункт 3.3 подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области.".

1.3. Дополнить новыми пунктами 3.5 - 3.6 следующего содержания:

"3.5. Запретить пользование услугами краткосрочной аренды автомобилей (услугами каршеринга).".

3.6. Запретить любительскую и спортивную охоту в весенний период 2020 года на территории охотничьих угодий Нижегородской области.".

1.4. Пункт 3.5 считать пунктом 3.7.

1.5. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обязать:

а) лиц, прибывших из иностранных государств, а также лиц, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), соблюдать требования по самоизоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию или контакта, соответственно, предусматривающие полный запрет на оставление места проживания (пребывания) (за исключением лиц, для которых предусмотрен иной режим изоляции в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта); строгий режим самоизоляции также распространяется на лиц, совместно проживающих с подлежащими самоизоляции лицами, если контакты с ними не представляется возможным исключить; указанным лицам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов;

лиц, прибывших из иностранных государств в аэропорт города Нижнего Новгорода, начиная с 3 апреля 2020 года, и проживающих на территории других субъектов Российской Федерации, соблюдать требования о нахождении в изоляции и под медицинским наблюдением в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию;

б) лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта с территории субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), соблюдать режим полной изоляции в течение 14 дней с момента прибытия в домашних условиях (самоизоляция) по месту проживания (пребывания), а при невозможности самоизоляции - в условиях обсерватора; в случаях, когда режим самоизоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с иными лицами, указанные требования о самоизоляции на 14 дней соблюдаются всеми совместно проживающими лицами; указанным лицам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов.

Режим самоизоляции, предусмотренный подпунктом "б" настоящего пункта, может не применяться к руководителям и сотрудникам, организаций (предприятий, учреждений, органов власти), а также прикомандированным к ним лицам, по решению руководителей таких организаций (руководителя соответствующего федерального органа власти, а в отношении органов власти, органов местного самоуправления Нижегородской области - оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области), а также при условии соблюдения указанными лицами мер безопасности (соблюдение дистанции, установленной пунктом 6.7 настоящего Указа, использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция и др.).

Лица, прибывшие в Нижегородскую область на автомобильном транспорте из субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), могут покинуть территорию Нижегородской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока, при условии следования от места самоизоляции до границы Нижегородской области на выезд без остановок.

Перечень субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в целях настоящего Указа ведет и ежедневно обновляет Координационный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области.".

1.6. Абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

"6.2. Лицам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также беременным женщинам необходимо соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий полный запрет на оставление места проживания (пребывания).".

1.7. В пункте 6.3 слова "на единый номер "112" в Нижегородской области" заменить словами "по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112".

1.8. В пункте 6.6 слова "по единому номеру "112" в Нижегородской области" заменить словами "по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112".

1.9. В пункте 6.61 слова "по телефону по единому номеру "112" в Нижегородской области" заменить словами "по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112".

1.10. В абзаце третьем пункта 6.8 слова "службой 112" заменить словами "операторами многоканального номера телефона 8(800) 4444-112".

1.11. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:

"6.9. Установить перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться правом невыхода на работу в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента РФ № 239 и настоящим Указом, посредством перехода на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перехода - оформления отпуска по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, или, в случаях когда организация не включена в перечень организаций согласно подпунктам "а" - "е" пункта 4 Указа Президента РФ № 239, могут уведомить работодателя путем подачи заявления о невыходе на работу в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ № 239:

беременные женщины;

лица старше 60 лет;

лица, имеющие хронические заболевания.

Совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок (дети) в возрасте до 14 лет, при условии невозможности оставить ребенка на иное совершеннолетнее лицо, должно иметь преимущественное право перевода на дистанционный режим работы или ему может быть предоставлен отпуск по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.".

1.12. Подпункт "а" пункта 8.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"недопущение на рабочие места работников, относящихся к категориям лиц, указанным в пункте 6.2 настоящего Указа, для работы в недистанционном режиме, предусматривающем нарушение такими лицами режима самоизоляции (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Указом), посредством обязательного перевода таких лиц на дистанционный режим работы, а в случае невозможности - предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, оформление периода нерабочих дней с сохранением заработной платы (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или Указом Президента РФ № 239);".

1.13. Дополнить новым пунктом 10.8 следующего содержания:

"10.8. Религиозные организации (объединения).".

1.14. Пункты 10.8 - 10.9 считать пунктами 10.9-10.10 соответственно.

1.15. Абзац первый пункта 12.3 после слов "в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки и" дополнить словами "(или)".

1.16. Абзац второй пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

"лиц, для которых установлены требования изоляции или самоизоляции в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Указа, с признаками респираторных заболеваний;".

1.17. Пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:

"На период действия на территории Нижегородской области режима повышенной готовности временно запретить лицам, оказывающим услуги в сфере транзитных автобусных заказных пассажирских перевозок, осуществлять остановку, посадку и высадку пассажиров на территории Нижегородской области. Разрешается осуществлять движение по территории Нижегородской области без остановок.

Перевозчик (водитель), осуществляющий регулярные межрегиональные автобусные перевозки по территории Нижегородской области с остановками на ней, обязан обеспечить получение заполненного пассажиром уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции (далее - Уведомление) по форме, утвержденной настоящим Указом.

На остановочных пунктах на территории Нижегородской области, где осуществляется фрахтование автобуса и высадка пассажиров, на которых распространяются требования подпункта "б" пункта 6.1 настоящего Указа, водитель данного автобуса обязан передать уполномоченному представителю субъекта транспортной инфраструктуры, заполненные Уведомления в количестве согласно количеству пассажиров. В случае непредоставления заполненных Уведомлений уполномоченный представитель субъекта транспортной инфраструктуры вправе отказать во фрахтовании автобуса, несмотря на наличие договора фрахтования.".

1.18. В пункте 22.2 слова "с использованием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Нижегородской области" заменить словами "по многоканальному номеру телефона 8 (800) 4444-112".

1.19. Дополнить пунктами 27.6 и 27.7 следующего содержания:

"27.6. Обеспечить проведение конкурсов по отбору кандидатур на должность глав местного самоуправления муниципальных районов Нижегородской области дистанционным способом с использованием видео-конференц-связи (при наличии технической возможности).

Предусмотреть, что голосование членов комиссии осуществляется с использованием листа голосования. Заполненный лист голосования в формате .pdf членами конкурсных комиссий направляется в соответствующую конкурсную комиссию посредством телефонной, электронной связи или иным способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в течение часа после завершения конкурса.

27.7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводить общественные обсуждения в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Размещать проекты и экспозиции, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

1.20. Дополнить новым пунктом 28 следующего содержания:

"28. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных, муниципальных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились.

Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных, муниципальных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 г., а также с учетом режима организации работы соответствующего органа или организации.".

1.21. Пункты 28 - 31 считать пунктами 29 - 32 соответственно.

1.22. Дополнить Уведомлением о необходимости соблюдения режима самоизоляции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







