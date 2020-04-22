Нобелевский лауреат назвал США страной третьего мира из-за ситуации с COVID-19

Ситуация в США в условиях пандемии коронавируса выглядит так, словно Америка является страной третьего мира. Такую нелестную оценку в интервью газете The Guardian озвучил американский экономист Джозеф Стиглиц.

К таким выводам его подтолкнули трудности, которые испытывают американские системы здравоохранения и социальной поддержки. В частности, экономист посетовал, что число обращений к "банкам продовольствия" заметно превышает их возможности. В продовольственных карточках сегодня нуждается 14 процентов американцев. А в ближайшие месяцы социальной системе грозит еще больший кризис из-за роста безработицы, вызванной карантинными мерами против пандемии.

Стиглиц, как и многие другие эксперты, указал, что в условиях коммерческой системы здравоохранения в США больше всех от пандемии страдают бедняки. Это только подчеркивает высокий уровень неравенства в стране по сравнению с другими развитыми государствами.

Кроме того, эксперт, который в 2001 году стал лауреатом Нобелевской премии по экономике, предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию. При этом он увязал ее с президентством Дональда Трампа, которого Стиглиц регулярно критикует.