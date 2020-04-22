Новая версия Android 10 испортила смартфоны

Смартфоны на базе операционной системы Android 10 могут работать со сбоями, которые выражаются в том, что аппарат на некоторое время прекращает реагировать на действия пользователя.

Как пишет Android Police, проблема проявляется как на смартфонах серии Google Pixel, так и на устройствах других брендов. Проблема, как утверждает один из пользователей, возникает случайно - работающее приложение зависает, после чего смартфон перестает отвечать на нажатия любых кнопок.

В результате пользователи не могут даже нажать кнопку "Домой" или открыть меню уведомлений, причем сбой возникает в произвольные моменты времени несколько раз в день.

Проблему нельзя отнести к разряду критических - она решается блокировкой и последующей разблокировкой устройства. Однако работать со смартфоном она мешает.

Приложения, во время запуска которых устройства зависают: Amazon, Twitter, YouTube, Play Store.

В Google пока не комментируют ситуацию. Известно, что проблема проявляется на устройствах Pixel, Xiaomi и OnePlus.