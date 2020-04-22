Новак: Бюджет получит от действия демпфера 1 трлн рублей

Демпфирующий механизм при цене нефти 20 долларов за баррель принесет в бюджет страны 1 трлн рублей, сказал глава Минэнерго России Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

Механизм был разработан после осеннего топливного кризиса 2018 года и запущен с начала 2019-го. Он работает как на доплату нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае высоких цен на нефть, так и на изъятие их дополнительных доходов в бюджет в случае низких котировок. Когда стоимость топлива в Европе выше, чем установлена в России, при поставках на внутренний рынок производители получают часть прибыли из федерального бюджета. Это компенсация за то, что они могли бы получить в результате экспорта. Но если все складывается наоборот, и цены в России оказываются выше европейских, уже нефтеперерабатывающие заводы должны перечислить в федеральный бюджет часть средств. Последнее и происходит сейчас при низких котировках барреля.

В Минфине уже подчеркивали, что в сегодняшней ситуации очень рассчитывают на дополнительные доходы от демпфера.