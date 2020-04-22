Новый шахматный Кубок Наций пройдет в удаленном режиме

Турнир претендентов-2020 в Екатеринбурге взял тайм-аут после первого круга. Но Международная Федерация шахмат не дает скучать ни игрокам, ни болельщикам. С 5 по 10 мая в режиме онлайн пройдет командный Кубок Наций по быстрым шахматам, организованный ФИДЕ и одним из крупных шахматных порталов.

Участников шесть: Россия, США, Европа, КНР, Индия и сборная "Остального мира". В составе каждой сборной из четырех игроков должна быть как минимум одна дама-шахматистка.

С 5 по 9 мая предстоит провести турнир в два круга, а уже 10-го две команды, которые наберут наибольшее количество очков, встретятся суперфинале. Шахматисты сыграют не просто так: призовой фонд турнира - 180 тысяч долларов

Среди подтвердивших участие и такие шахматные гиганты, как четырнадцатый и пятнадцатый чемпионы мира Владимир Крамник и Вишванатан Ананд из Индии, и новые звезды. Наиболее яркая -16-летний юноша-гений в огромных очках иранец Алиреза Фирузджа.

Правила Фэйр Плей будут обязательно соблюдены. На всякий случай группа судей обеспечит полную "изоляцию" игроков от компьютеров и тренеров. Подсказки будут караться, да и к чему обманывать друг друга особенно сейчас, в такое трудное время.

Турнир будут транслировать по многим шахматным ресурсам и, конечно, по Твиттеру и YouTube. Комментарии специалистов прозвучат на многих языках, включая русский. Как рассказал в официальном коммюнике ФИДЕ президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, причины, по которым турнир играется в таком формате, довольно печальны (но всем нам понятны - прим. ред.). Зато шахматы становятся одним из наиболее передовых видов спорта по применению современных технологий.

От себя замечу, что в последние годы обожаемая некогда игра после некоторого перерыва начала собирать все больше зрителей. Однако следят за турнирами не в залах, а именно по удаленке. А сегодня, когда не только мы, а почти весь мир дома, аудитория будет почти наверняка многомиллионной.

Что ж, Кубку Наций онлайн не грозит ни остановка после первого круга, ни перенос Шахматной Олимпиады-2020, которую готова была принять Россия, на 2021 год.

Нет худа без добра? Все-таки подберем иную формулировку. Онлайн Кубок Наций не даст скучать. А потом шахматы все равно возвратятся. Будут играть вживую.