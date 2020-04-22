Объяснен самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 в Бельгии

Как развитая в технологическом и медицинском отношении западноевропейская Бельгия оказалась страной, поставившей антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса в пересчете на душу населения? Ответ на этот вопрос сегодня волнует многих не только в Брюсселе. На днях специалисты озвучили причины явной аномалии.

На середину текущей недели в Бельгии официально зарегистрирована 41 тысяча случаев заражения COVID-19 и 6 тысяч смертей от этого заболевания. С учетом того, что население королевства составляет 11 миллионов человек, в пересчете на 100 тысяч жителей жертвами коронавируса стали 49,75 бельгийца. В тоже время в наиболее пострадавшей от эпидемии стране-члене ЕС - Италии погибли 39,15 граждан из каждых 100 тысяч, а в Испании - 43,77.

Как выяснилось, неприглядная для властей Бельгии статистика, свидетельствующая об аномально высоком уровне смертности от коронавирусного заболевания, оказалась сформирована за счет тотального отнесения на его счет всех без исключения летальных случаев среди пожилых людей в домах престарелых. Именно в них зафиксировано 52 процента от всех "вероятных смертей" с начала пандемии, но истинные причины в большинстве случаев не подтверждались лабораторным путем.

Как сообщает газета The Brussels Times, ряд местных авторитетных вирусологов, в частности Марк ван Раст, называют такой подход "глупым". А ряд брюссельских политиков всерьез озадачился возможным ущербом столь удручающей статистики по COVID-19 для имиджа страны. Бюрократы уже начали оказывать на специалистов давление в целях смены системы подсчета, сообщило издание Politico. Действительно, тот факт, что все руководство Евросоюза работает в стране с наивысшим в мире уровнем смертности от коронавируса популярности официальной столице ЕС - Брюсселю - явно не прибавляет. Как и число туристов, которые захотят посетить эту шоколадную и пивную столицу западной Европы после завершению пандемии.

Впрочем, в бельгийском Национальном институте исследований в области общественного здравоохранения настаивают - методика, применяемая для подсчета количества оборванных пандемией человеческих жизней, является правильной.

"В хорошей системе учитывается, как количество подтвержденных случаев, так и подозреваемых. Это хорошая стандартная практика. Любая система учета может преуменьшать или преувеличивать. Но наш способ подсчета наиболее полный: мы считаем не только случаи в госпиталях, но и в домах престарелых, как подтвержденные, так и вероятные, по мнению докторов", заявил профессор Стивен ван Гюхт, являющийся официальным представителем бельгийских властей по вопросам COVID-19. Аналогичного мнения придерживается министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок, заявившая в эфире местного телеканала LN24, что "у нас используется наиболее детальный метод".

Глава правительства страны Софи Вильмес подтверила, что Брюссель продолжит придерживаться "полной транспарентности в отчете о количестве смертей", вызванных коронавирусом, "даже если иногда это число преувеличено". Напомним, что по итогам состоявшегося 15 апреля совещания с советом национальной безопасности Вильмес объявила о продлении ограничительных мер в Бельгии до 3 мая.

"Сегодня никто не может сказать, когда мы вернемся к нормальной жизни. Впереди долгий путь", - сказала Вильмес. Глава бельгийского правительства уточнила, что все массовые мероприятия в стране останутся под запретом, как минимум до 31 августа, а полиция будет жестко штрафовать нарушителей режима карантина и самоизоляции. При этом бельгийцам с детьми до 6 лет или пожилыми родителями позволено (и даже рекомендовано) заниматься спортом или гулять на свежем воздухе, соблюдая при этом безопасную дистанцию. Как сообщали СМИ со ссылкой на Бельгийский национальный кризисный центр, таким семьям дано право использовать автомобиль для поездок на природу, в парк или лес. До этой недели передвигаться на машине дозволялось только в крайнем случае. Как подчеркнули в центре, поблажка сделана для семей, которые живут в городе. Впрочем, расстояние, которое можно будет преодолеть на автомобиле для этого, все же ограничено. Власти подчеркивают, что бельгийцы не смогут воспользоваться смягчением ограничений для поездок на море или в леса Арденн на границе с Люксембургом, Германией и Францией. Устраивать пикники и загорать также по-прежнему запрещено.