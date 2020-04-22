Указ губернатора Оренбургской области от 18 апреля 2020 года № 183-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук) следующие изменения:

абзац первый пункта 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить с 28 марта по 30 апреля 2020 года на территории Оренбургской области работу:";

абзац первый пункта 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Приостановить с 28 марта по 30 апреля 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.";

подпункт 8.12 пункта 8 указа изложить в новой редакции:

"8.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющие среднее профессиональное образование:

перейти с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения;

продлить выплату государственной социальной стипендии студентам, назначенной до 31 мая 2019 года, на один месяц без представления студентами документов, подтверждающих их право на указанный вид стипендии, назначение государственной социальной стипендии студентам осуществлять на основании ранее представленных документов;

организовать с 20 апреля 2020 года для студентов выпускных курсов, завершающих обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования, предусматривающей освоение профессии "Водитель автомобиля", и подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2020 году, практические занятия по учебному предмету специального цикла "Вождение транспортных средств категории "С" с очным присутствием студентов в группах с количеством не более 5 человек или по индивидуальному учебному плану, обеспечив:

входной фильтр работников и студентов с обязательным отстранением от нахождения в помещении организации, транспортном средстве, на территории автодрома лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой;

контроль наличия у работников и студентов средств индивидуальной защиты;

проведение ежедневной дезинфекции помещений организаций, транспортных средств, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха организаций, создание необходимых условий для соблюдения работниками и студентами правил личной гигиены.";

в пункте 12 указа после слов "на железнодорожных станциях," дополнить словами "в зданиях вокзалов железнодорожных станций,";

дополнить пунктом 181 следующего содержания:

"181. Министерству цифрового развития и связи Оренбургской области организовать информационное взаимодействие с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, министерством здравоохранения Оренбургской области по автоматизации мероприятий по контролю соблюдения лицами режима изоляции.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







