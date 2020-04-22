Овечкин рассказал, в какой стране будет работать после завершения карьеры

Один из лучших хоккеистов мира последнего десятилетия Александр Овечкин рассказал, в какой стране он хотел бы продолжить работу после того, как завершит игровую карьеру.

В Instagram Светланы Абросимовой звезда Национальной хоккейной лиги поведал, что окончательное решение по этому вопросу примет на семейном совете.

"Скорее всего, это будет Россия. Там мой дом", - сказал хоккеист.

Также 34-летний Овечкин признался, что у него есть мечта - выиграть золото Олимпийских игр. По его словам, главной проблемой во время выступлений за сборную России является адаптация к площадке большего размера, чем в НХЛ.

"Хочу выиграть Олимпийские игры. Это моя мечта до сих пор. Рад был за ребят в 2018-м", - сказал он.