Памфилова: Пока рано говорить о новой дате голосования по Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что оптимальное время для проведения голосования по поправкам в Конституцию - не позже середины июня, однако говорить о конкретной дате преждевременно.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что общероссийское голосование может пройти 24 июня или 8 июля. Такие варианты, по данным издания, обсуждает некий "неформальный штаб" по организации плебисцита.

"С точки зрения гипотетических предположений, оптимальное время для общероссийского голосования - до середины июня. В этом случае можно будет и Единый день голосования 13 сентября провести полноценно", - сказала Памфилова ТАСС. При этом она подчеркнула, что не знает ни о каком "неформальном штабе", и добавила, что сейчас "нельзя гадать о конкретной дате проведения голосования в связи с эпидемиологической обстановкой в стране".

Если же ситуация с коронавирусом затянется и сроки голосования по Конституции сдвинутся, то тогда Единый день голосования в сентябре проводить будет очень проблематично, считает глава ЦИК.

На одном из последних заседании комиссии Памфилова пояснила журналистам, что совместить общероссийское голосование по Конституции и региональные выборы 13 сентября невозможно, поскольку они проводятся по разным правилам.

Напомним, закон о поправке к Конституции РФ был принят Госдумой 11 марта, в тот же день его одобрил Совет Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ.

Планировалось, что общероссийское голосование по поправкам, без которого они не могут вступить в силу, пройдет 22 апреля, однако президент РФ Владимир Путин принял решение перенести его в связи с угрозой распространения коронавируса.