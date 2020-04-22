"Память сердца" в эфире и в Сети: телеканал "МИР" расскажет о семейных реликвиях

В эфире и социальных сетях МТРК "Мир" стартовала международная акция "Память сердца". Идея акции - не дать удивительным героическим историям остаться в архивах одной семьи, а сделать их общим достоянием благодаря телевизионному формату и сети интернет.

Накануне 75-летия Победы на телеканалах "МИР" и "МИР 24" жители стран СНГ и Грузии рассказывают истории о своих родных, защищавших Родину на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны и о семейных реликвиях, связанных с войной.

"Мы проводим акцию "Память сердца" уже второй год и можем определенно точно сказать, что удивительные трогательные истории нашли отклик у миллионов наших телезрителей. "Память сердца", так же как сам праздник великой Победы, объединяет народы постсоветского пространства и представителей разных поколений. А поскольку в этом году пришлось отказаться от неэфирных мероприятий, мы сделали акцент на интернет-пространстве, чтобы как можно больше людей могли поделиться своими историями", - рассказал генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин.

Для того, чтобы стать участником акции в соцсетях, нужно опубликовать у себя на странице с хештегом #ПАМЯТЬСЕРДЦА фото или видео с историей своего героя и семейной реликвией. Это могут быть письма с фронта, часы, ордена, портсигар - любой предмет, который хранит память и связывает поколения. Самые интересные истории по традиции будут показаны на телеканалах "МИР" и "МИР 24", а также на официальных страницах МТРК "Мир".