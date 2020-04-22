Пандемия изменила технологию поиска потерявшихся - и в лесу и в городе

Люди продолжают теряться даже в условиях настоятельных призывов сидеть дома.

Твой дом - твоя крепость. Да, ты психологически устал. Но снаружи пандемия. Так что утешься тем, что в больничной палате будет хуже. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Больше двух не собираться

Согласно статистике отряда "Лиза Алерт", за март поступило 2138 заявок на поиск пропавших людей. Найдены живыми 1425, погибшими - 142. Лидер - Московский регион (517 заявок на поиск). На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область (180 заявок). Третье место - Краснодарский край (89 заявок).

Как много пропавших будет в апреле, узнаем в начале мая. Но пандемия не слишком уменьшила потребность в спасателях. Смотрим сводки: в Малоярославце пропала 82-летняя женщина. В Барнауле десять дней ищут 13-летнего парня. В Бийске - 43-летнюю и 53-летнюю женщину.

70-летнюю Людмилу Х. из Улан-Удэ через две недели удалось найти. Мертвой...

Уже пропадают грибники. Мужчина и женщина отправились за первыми грибами-сморчками. Заблудились в районе села Власово (Подмосковье). Из леса их вывели спасатели Мособлпожспаса.

Повсеместно исчезают рыбаки: в Биробиджане, в Марий Эл. Пятеро рыбаков пропали на Белом озере в Вологодской области: мужчины в возрасте от 29 до 46 лет.

Напомню, как до начала пандемии искали людей, потерявшихся в природной среде. Родные и близкие били тревогу, на место немедленно выезжали неравнодушные люди со всех регионов: десятки, иногда сотни. Потому что быстро прочесать огромные лесные массивы штатным сотрудникам поисково-спасательных служб, полиции и МЧС невозможно: сотрудников мало - территория большая. А если потерялся ребенок или больной человек, то счет идет на часы: лес довольно быстро убивает слабых и дезориентированных.

Чистота - залог здоровья. Вот кто бы мог подумать, что так и есть. Фото: lizaalert.org

Но так было до пандемии. Как ищут потеряшек в новых условиях?

Все сложнее. Добровольцы уже не могут приехать из других регионов: нужны пропуска, есть ограничения по числу людей в машине. Кроме того, нельзя допускать большого скопления народа. И дело не в угрозе штрафов. Сама идея поисково-спасательного волонтерства подразумевает, что нельзя увеличивать число пострадавших.

Поэтому не будет массовых выездов на поиск пропавших. Вместо этого - работа по протоколу экстренного реагирования.

Приоритет - детям. Но если заблудился дееспособный здоровый человек, то ему надо рассчитывать лишь на себя? Нет, конечно, и такому придут на помощь, но уже без участия добровольцев. Какие шансы? Образно говоря, если раньше искали 50 - 100 человек, то теперь раз в десять меньше.

Вот вам и шансы... Но нас же всех просят: сидим дома.

Если все-таки добровольцы едут в лес, то отныне вместо поисковых групп - автономные двойки, т.е. работающие парами спасатели. В каких-то особых случаях - в группе может быть до трех человек.

Наш мир кажется фантастикой, но его правила придется принять. Фото: lizaalert.org

Не подходи

Председатель отряда"Лиза Алерт" Григорий Сергеев подготовил видеорекомендации по работе в новых условиях. Предназначены они спасателям, но будут полезны всем. Например, узнаете, что если вы живете в селе, и к вам обращается доброволец с какими-то вопросами, то нужно соблюдать дистанцию. И не 1,5 метра, как советуют по телевизору. Руководство "Лиза Алерт" требует от своих людей находиться от собеседника на расстоянии 4 метра в населенном пункте, и в 3 метрах - в лесу.

Если собеседники используют маски, очки и перчатки, то можно подойти и ближе. Но в сельской местности народ, как правило, масок не носит. А вид "городского", да еще в полном защитном снаряжении, вызовет недобрые чувства. Вплоть до паники.

Пандемия пройдет, а полезные знания и навыки останутся. Фото: lizaalert.org

Поэтому давайте привыкать к общению в новых условиях. Ведь и самим спасателям придется изменить многие привычки. Отныне курить принято только свои сигареты (или оттачивай мастерство бесконтактного извлечения сигареты из пачки), запрещено делиться дошираком и бутербродами. Любое оборудование для поиска (рации, навигаторы, батарейки) передаются только бесконтактным способом. Положил упаковку на капот, отошел. Другой забрал... Со стороны выглядит непривычно, но наш мир еще не скоро станет прежним.

Маски сброшены

У городских потеряшек шансы на спасение выше. Но добровольцам приходится работать в тяжелых условиях. Они выезжают только в средствах индивидуальной защиты. Желательно носить две пары перчаток одновременно, а поверх респиратора - маску. Защитные очки - также атрибут дресс-кода спасателя эпохи COVID-19.

На сайте отряда "Лиза Алерт" есть толковые рекомендации - как правильно снимать индивидуальные средства защиты. Если снять как попало, то все усилия будут напрасными.

Что касается спасателей, которые "простаивают" из-за резкого сокращения лесных поисков, то их переориентировали на волонтерство.

Игра слов: добровольцы-спасатели раньше не любили, когда их называли "волонтерами". Мир поменялся даже и в этом смысле: они стали городскими волонтерами. Потому что в группу риска входят пенсионеры с различными нарушениями, в т.ч. с деменцией. Но даже если пожилой человек сохранил ясный ум, то после микроинсульта на улице может разыграться трагедия. Это не гипотетическая угроза, а реальные ситуации. Сейчас как никогда важно, чтобы пожилые не выходили из дома. Спасатели доставляют им на дом продукты, лекарства и вещи первой необходимости.

"Пожалуйста, вспомните своих одиноких пожилых родных и друзей, - просит "Лиза Алерт". - Звоните им почаще!".

Кстати, эта просьба и после окончания пандемии не утратит актуальности.