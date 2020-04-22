С наступлением тепла стал актуален вопрос, переносят ли коронавирус комары. Спешим успокоить, научных данных о том, что комары могут быть переносчиками нового коронавируса, нет. "Среди представителей семейства Coronaviridae мне не известны вирусы, которые передавались бы с насекомыми", - заявил "РГ" завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева минздрава Андрей Комиссаров. Он также отметил, если кто-то сможет доказать, что SARS-CoV-2 передается от человека к человеку через насекомых, то это будет очень большое открытие.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к Coronaviridae относится большое семейство коронавирусов, которые могут вызывать болезни у людей и животных, реже - у птиц. К ним относится SARS-CoV-2, провоцирующий заболевание COVID-19. Всего известно более 40 видов коронавирусов. Еще в начале марта ВОЗ заявила, что нет доказательств того, что коронавирусы могут переноситься насекомыми. Как все респираторные заболевания, они преимущественно передаются воздушно-капельным путем, то есть заразиться можно, находясь рядом с чихающим или кашляющим человеком, через мелкие капли, которые выделяются из дыхательных путей зараженного. Реже - контактным или воздушно-пылевым.

Болезни, которые передаются через насекомых, называются трансмиссивными. Комары способны распространять такие заболевания, как малярия, желтая лихорадка, геморрагические лихорадки (например, лихорадка Западного Нила и лихорадка Ку). Согласно исследованиям Национального центра биотехнологической информации США насекомые также переносят арбовирусы.