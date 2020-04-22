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22.04.2020 20:10
Рубрика: Общество

Песков назвал дату возможного пика коронавируса в России

Текст: Кира Латухина
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании CNBC, передает ТАСС.

После чего, по его мнению, можно ожидать постепенного снижения числа больных.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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"К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения", - заявил представитель Кремля.

Пандемия представляет угрозу для всех стран, не только для России, ситуация беспрецедентная, оценил Песков. Дополнительным вызовом для всего мира он назвал то, что коронавирус не только угрожает здоровью и жизни людей, но и может спровоцировать серьезный экономический кризис.

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