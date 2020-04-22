Песков назвал дату возможного пика коронавируса в России

После чего, по его мнению, можно ожидать постепенного снижения числа больных.

"К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения", - заявил представитель Кремля.

Пандемия представляет угрозу для всех стран, не только для России, ситуация беспрецедентная, оценил Песков. Дополнительным вызовом для всего мира он назвал то, что коронавирус не только угрожает здоровью и жизни людей, но и может спровоцировать серьезный экономический кризис.