Песков прокомментировал заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам

Глава Сбербанка Герман Греф - эксперт в экономике с огромным опытом и знаниями, его мнение авторитетно, однако озвученная им инициатива по введению налога на доходы по вкладам уже формализована. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это (введение налога на доходы от вкладов, - прим. "РГ") было инициативой и правительства, и президента, которая уже формализована", - цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, ранее глава Сбербана выступил против введения налога на доходы по вкладам. По его мнению, проблема администрирования и негативные эффекты выше потенциальных плюсов от сбора этого налога.