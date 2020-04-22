Почему лишившиеся работы не могут получить пособие

Конфедерация труда России направила обращение (текст имеется в распоряжении "Российской газеты") на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором просит обратить внимание на ситуацию с признанием безработными некоторых категорий работников.

Сейчас действуют упрощенные правила признания людей, потерявших рабочее место из-за ситуации с распространением коронавируса, в качестве безработных. До прожиточного минимума - 12 130 рублей - увеличен максимальный размер пособия по безработице. Его будут получать в том числе и те россияне, которые остались без работы и встали на учет в центре занятости после 1 марта, независимо от дохода на последнем месте работы. Выплата будет назначаться автоматически на три месяца - апрель, май и июнь. Безработные, воспитывающие детей, получат дополнительно по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Упрощен также и режим регистрации в качестве безработного: сегодня это можно сделать удаленно на портале "Работа в России", где необходимо заполнить заявление и оставить резюме. Остальные сведения будут собраны автоматически с помощью электронного межведомственного взаимодействия. Уже подано более 180 тысяч заявлений.

Но в профсоюзе напоминают, что если заработок и не играет теперь особой роли для назначения пособия, так как работодатели не могут платить меньше регионального МРОТ, то вопрос официальной занятости открыт. Люди могут работать в компаниях, но трудовые отношения их либо не оформлены, либо оформлены не так, чтобы можно было быстро доказать, что человек трудился и был уволен из-за сокращения кадров или по иным причинам после 1 марта. А факт увольнения важен при признании человека безработным. По сути доказать свою причастность к той или иной конторе работник сможет только в суде.

Для получения пособия в размере МРОТ не нужна справка о зарплате

"Однако в виду ограничений в работе судов такая категория споров сможет быть рассмотрена только после возвращения к нормальному режиму работы органов судопроизводства. При этом восстановление прав пострадавших граждан будет требовать значительных временных, финансовых и моральных издержек. Массовое вынужденное обращение работников в суды существенно перегрузит их работу и затруднит доступ остальных граждан к возможности осуществления правосудия, а также вызовет рост социальной напряженности", - говорится в обращении профсоюзов. Конфедерация просит учесть эту категорию граждан во временные правила регистрации граждан в качестве безработных.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов называет и другие категории людей, которые не смогут быстро получить пособие по безработице. Это прежде всего самозанятые. "В налоговом плане они у нас сейчас учитываются, а с точки зрения трудовых прав пока вне правового поля", - говорит Сафонов. Сложности возникают и у ИП. "Чтобы встать на биржу труда, сейчас требуется ликвидация ИП. Зачем такие сложности? Трудности временные, людей нужно поддерживать, а не ставить им бюрократические препоны. Также не отрегулирован технический вопрос подачи документов на регистрацию в качестве безработного", - добавил Сафонов.