Льготная сельская ипотека в этом году пользуется ажиотажным спросом у населения. Желающих приобрести под 3% годовых полноценный дом или земельный участок по сумме запрашиваемых средств сейчас в пять раз больше предусмотренного лимита.

С начала года только в Россельхозбанк поступило более 41 тысячи заявок по программе льготной сельской ипотеки на сумму, превышающую 91 млрд рублей, сообщили "РГ" в минсельхозе. Там уточнили, что льготную ипотеку уже получили жители 35 регионов. Пока выдает кредиты по программе только Россельхозбанк, но аналогичные соглашения минсельхоз подписал со Сбербанком, банками "Центр-Инвест", "Левобережный" и "АК Барс".

"Льготная ипотека - один из ключевых инструментов госпрограммы комплексного развития сельских территорий, который позволит не только улучшить жилищные условия людей и сократить миграцию в города, но и привлечь в агросектор городских жителей", - отметила в беседе с "Российской газетой" заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, программа предусматривает беспрецедентные условия кредитования, которые для большинства людей, проживающих на селе, были до сих пор недоступны. И большая востребованность механизма в регионах доказывает целесообразность этой программы.

Благодаря льготной ипотеке и другим инструментам поддержки, предусмотренным в госпрограмме, минсельхоз рассчитывает в ближайшие годы кардинально улучшить ситуацию на сельских территориях, обеспечить население комфортным жильем и качественной социальной и инженерной инфраструктурой, приблизить уровень жизни на селе к городскому, говорит Оксана Лут.

Впрочем, в условиях пандемии коронавируса возможности госпрограммы ограничены. В начале апреля правительство подготовило пакет постановлений о корректировке отдельных госпрограмм. Увеличение финансирования подразумевается по тем из них, которые касаются поддержки отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Для этого пришлось сократить финансирование других программ, в том числе "Комплексное развитие сельских территорий", - с 2,29 до 1,49 млрд рублей, то есть в полтора раза.

Основное сокращение финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" коснется развития инфраструктуры на селе и жилищного строительства (куда и зашита сельская ипотека), сообщила Оксана Лут. По ее словам, сейчас на поддержку сельской ипотеки есть 1 млрд рублей, что позволяет улучшить условия 5,5 тысячи семей. Но с учетом крайней популярности и востребованности этой программы минсельхоз будет в дальнейшем ходатайствовать об увеличении суммы по этой строке на этот год до 6,4 млрд рублей. Это позволит обеспечить жильем почти 50 тысяч семей - это примерно 4,25 млн квадратных метров.

Пережидать эпоху коронавируса на даче или в сельском доме намного приятнее и удобнее, чем в городской квартире. Особенно всей семьей вместе с детьми. Тут и места под крышей больше, и во двор всегда можно выйти погулять, не опасаясь проверок пропусков и нежелательных контактов с потенциальными переносчиками опасной заразы. Петербуржец Евгений Грин торопится поскорее закончить строительные работы, чтобы перебраться вместе с женой и детьми в свой дом в Ленинградской области. Его убежище от коронавируса уже почти готово, осталось разобраться с небольшими недоделками, и можно справлять новоселье. Фото: РИА Новости

В минсельхозе напомнили, что программа действует во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Сегодня максимальная сумма кредита ограничена 3 млн рублей, кроме жителей Ленинградской области и Дальнего Востока - для них из-за высоких цен на жилье лимит увеличен до 5 млн рублей. Сейчас также прорабатывается вопрос об увеличении максимальной суммы (до 5 млн рублей) для Ямало-Ненецкого округа.

По условиям программы получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электричество, водоснабжение, канализация, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10%. Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет.

Как рассказали в минсельхозе, сейчас ведомство готовит изменения в программу сельской ипотеки, планируя добавить обязательства для заемщика регистрироваться по адресу построенного или приобретенного с использованием льготного кредита жилого дома. Кроме того, планируется расширить охват - за счет возможности строительства жилья на земельных участках, предоставленных в аренду для строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Потенциал программы высок благодаря льготным ставкам (максимум 3%) и приличным суммам кредитов, которые могут достигать 3 млн рублей, чего вполне достаточно для приобретения добротного дома или просторной квартиры, считает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее мнению, программа привлекательна еще и тем, что по ее условиям можно приобрести просто земельный участок и на нем возвести дом хозспособом, по своему проекту. Еще один плюс - возможность приобрести дом или участок не только в селе или деревне, но и в рабочем поселке, поселке городского типа или в маленьком городке с населением не более 30 тысяч жителей. За счет этого увеличивается вероятность участия в программе молодых семей, которые пока еще уезжают из сельской местности в города за более высокой зарплатой и более высоким уровнем жизни (включая социальную, торговую и развлекательную составляющую), считает эксперт.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Татьяна Карабут

Мнение

Дмитрий Наринский, вице-президент Союза архитекторов России:

- Нынешняя система нормирования инфраструктуры в стране выполнена по уравнительному принципу: что мы планируем для городов, то и для сельских территорий. Но развитие социальной инфраструктуры - детских садов, школ, поликлиник и т.д. - в сельской местности должно вестись по-другому. В городе большинство учреждений находится в близкой пешеходной или транспортной доступности. Когда мы начинаем эти же принципы накладывать на сельскую территорию, у нас получается распыление как финансовых ресурсов, так и качественного кадрового состава. В итоге у нас появляются школы, где не каждый класс заполнен - столько учеников в сельской местности просто физически нет. А учитель ведет 2-3 предмета из-за недостаточного количества как учеников, так и педагогического состава. Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности должно вестись одновременно с развитием транспорта, причем специализированного транспорта. Мы не услугу должны привлекать к населению, а обеспечивать доступ населения к услуге. Это совершенно другой принцип. Услуга - это не постройка проекта, а комплексное явление. Давайте позаботимся о доставке населения, приблизим население к местам оказания услуг. При этом нужно учитывать специфику каждого региона: сельские территории в Краснодарском крае - это одно, но у нас есть территории с реально труднодоступными местами, где вы в течение дня не сможете обернуться туда-обратно.