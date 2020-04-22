С начала года только в Россельхозбанк поступило более 41 тысячи заявок по программе льготной сельской ипотеки на сумму, превышающую 91 млрд рублей, сообщили "РГ" в минсельхозе. Там уточнили, что льготную ипотеку уже получили жители 35 регионов. Пока выдает кредиты по программе только Россельхозбанк, но аналогичные соглашения минсельхоз подписал со Сбербанком, банками "Центр-Инвест", "Левобережный" и "АК Барс".
"Льготная ипотека - один из ключевых инструментов госпрограммы комплексного развития сельских территорий, который позволит не только улучшить жилищные условия людей и сократить миграцию в города, но и привлечь в агросектор городских жителей", - отметила в беседе с "Российской газетой" заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, программа предусматривает беспрецедентные условия кредитования, которые для большинства людей, проживающих на селе, были до сих пор недоступны. И большая востребованность механизма в регионах доказывает целесообразность этой программы.
Благодаря льготной ипотеке и другим инструментам поддержки, предусмотренным в госпрограмме, минсельхоз рассчитывает в ближайшие годы кардинально улучшить ситуацию на сельских территориях, обеспечить население комфортным жильем и качественной социальной и инженерной инфраструктурой, приблизить уровень жизни на селе к городскому, говорит Оксана Лут.
Впрочем, в условиях пандемии коронавируса возможности госпрограммы ограничены. В начале апреля правительство подготовило пакет постановлений о корректировке отдельных госпрограмм. Увеличение финансирования подразумевается по тем из них, которые касаются поддержки отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Для этого пришлось сократить финансирование других программ, в том числе "Комплексное развитие сельских территорий", - с 2,29 до 1,49 млрд рублей, то есть в полтора раза.
Основное сокращение финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" коснется развития инфраструктуры на селе и жилищного строительства (куда и зашита сельская ипотека), сообщила Оксана Лут. По ее словам, сейчас на поддержку сельской ипотеки есть 1 млрд рублей, что позволяет улучшить условия 5,5 тысячи семей. Но с учетом крайней популярности и востребованности этой программы минсельхоз будет в дальнейшем ходатайствовать об увеличении суммы по этой строке на этот год до 6,4 млрд рублей. Это позволит обеспечить жильем почти 50 тысяч семей - это примерно 4,25 млн квадратных метров.
В минсельхозе напомнили, что программа действует во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Сегодня максимальная сумма кредита ограничена 3 млн рублей, кроме жителей Ленинградской области и Дальнего Востока - для них из-за высоких цен на жилье лимит увеличен до 5 млн рублей. Сейчас также прорабатывается вопрос об увеличении максимальной суммы (до 5 млн рублей) для Ямало-Ненецкого округа.
По условиям программы получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электричество, водоснабжение, канализация, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10%. Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет.
Как рассказали в минсельхозе, сейчас ведомство готовит изменения в программу сельской ипотеки, планируя добавить обязательства для заемщика регистрироваться по адресу построенного или приобретенного с использованием льготного кредита жилого дома. Кроме того, планируется расширить охват - за счет возможности строительства жилья на земельных участках, предоставленных в аренду для строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Потенциал программы высок благодаря льготным ставкам (максимум 3%) и приличным суммам кредитов, которые могут достигать 3 млн рублей, чего вполне достаточно для приобретения добротного дома или просторной квартиры, считает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее мнению, программа привлекательна еще и тем, что по ее условиям можно приобрести просто земельный участок и на нем возвести дом хозспособом, по своему проекту. Еще один плюс - возможность приобрести дом или участок не только в селе или деревне, но и в рабочем поселке, поселке городского типа или в маленьком городке с населением не более 30 тысяч жителей. За счет этого увеличивается вероятность участия в программе молодых семей, которые пока еще уезжают из сельской местности в города за более высокой зарплатой и более высоким уровнем жизни (включая социальную, торговую и развлекательную составляющую), считает эксперт.
Дмитрий Наринский, вице-президент Союза архитекторов России:
- Нынешняя система нормирования инфраструктуры в стране выполнена по уравнительному принципу: что мы планируем для городов, то и для сельских территорий. Но развитие социальной инфраструктуры - детских садов, школ, поликлиник и т.д. - в сельской местности должно вестись по-другому. В городе большинство учреждений находится в близкой пешеходной или транспортной доступности. Когда мы начинаем эти же принципы накладывать на сельскую территорию, у нас получается распыление как финансовых ресурсов, так и качественного кадрового состава. В итоге у нас появляются школы, где не каждый класс заполнен - столько учеников в сельской местности просто физически нет. А учитель ведет 2-3 предмета из-за недостаточного количества как учеников, так и педагогического состава. Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности должно вестись одновременно с развитием транспорта, причем специализированного транспорта. Мы не услугу должны привлекать к населению, а обеспечивать доступ населения к услуге. Это совершенно другой принцип. Услуга - это не постройка проекта, а комплексное явление. Давайте позаботимся о доставке населения, приблизим население к местам оказания услуг. При этом нужно учитывать специфику каждого региона: сельские территории в Краснодарском крае - это одно, но у нас есть территории с реально труднодоступными местами, где вы в течение дня не сможете обернуться туда-обратно.
Изба-считальня
Директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ профессор Евгения Серова принимала непосредственное участие в создании госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Она утверждает, что в отличие от всех написанных до того новая программа - точно рабочая. А распространение COVID-19 сделало ее еще более востребованной.
- Первая идея нынешней программы - сделать сельскую местность привлекательной для проживания тех наших граждан, кто только рассматривает возможность жить на селе. В предыдущих программах помощь подразумевалась только тем людям, кто уже живет на селе. Это тоже хорошо. Но если мы хотим развивать сельскую местность, туда обязательно должна приехать "свежая кровь" - нам нужна реколонизация.
Во-вторых, сейчас минздрав, минтранс и многие другие ведомства финансируют строительство своих объектов в сельской местности. Но в правительственных кругах сложилось представление, что если есть госпрограмма по развитию села, то пусть из нее это строительство и финансируется. Это неправильно. На заседании Госсовета в конце 2019 года, посвященного селу, президент России четко объяснил, что во всех общих социальных программах должна присутствовать доля села. Так вот программа развития сельских территорий - она сверх существующих программ, сверх регулярного бюджета. В нее заложены те проблемы, которые нужно решить быстро.
Третья идея: во многих странах аналогичные программы развиваются снизу вверх - государство софинансирует местную инициативу. У нас до сих пор было наоборот - решение, каким территориям развиваться, а каким нет, всегда принималось сверху. Это очень опасно, когда государство сверху определяет, кто перспективен, а кто нет, не давая право выбора самим гражданам. Такой подход необходимо было ломать.Новая программа - программа местных инициатив. Их может представить группа граждан (при этом необязательно сельских), муниципалитет, некоммерческие организации и бизнес.
При этом у государства нет проблем с софинансированием инициатив граждан и муниципалитетов. Но ему сложно принять мысль о софинансировании инфраструктурных проектов бизнеса. Бизнес в нашем понимании должен сам за свои деньги все построить. Бизнес действительно может построить дорогу для своего производства, для своих работников он может построить жилье, провести интернет. Примеры есть. Но необходимо частно-государственное партнерство. Справедливо будет, если мы станем проводить газ в кооперации бизнеса и государства.
Четвертая идея - это инновационные подходы в развитии сельской местности. Мы сейчас живем в XXI веке, а применяем решения из ХХ. Энергообеспечение в нашем понимании - это обязательно дорогостоящий газопровод. И если в маленький поселок его тянуть дорого, мы лучше его переселим. А нужно наоборот: императивом должно стать энергообеспечение людей из этого поселка. В Китае я посмотрела программу борьбы с бедностью. Там повсеместно используются солнечные батареи. Забайкалье - самая инсолированная территория в стране. Но где там солнечные батареи?
Мы задолго до коронавируса говорили о том, что привезти в село хороших врачей и учителей сейчас, может, и получится. Но если не создать им хорошую среду, через четыре года они деградируют. Мы говорили о необходимости развития телемедицины, дистанционного обучения. Нам на это крутили пальцем у виска. Но коронавирус показал, что сумасшедшие не мы. Можно прекрасно жить и работать в сельской местности - был бы там интернет, нормальная дорога, энергообеспечение. Огромному количеству специалистов не обязательно жить в Москве. Уверена, что происходящие события подтолкнут горожан к переезду в село - до трети нынешних жителей мегаполисов могут рассредоточиться по сельским территориям.
Нынешняя программа развития сельских территорий для власти - это не прямое финансирование каких-то коробочных решений. В том виде, в котором сейчас есть программа, - это рычаг, с помощью которого на один вложенный рубль можно привлечь 20. Не надо жаловаться на то, что денег мало. Нужно увеличить их мультипликатор. Если вы привлечете деньги бизнеса, то может получиться лучше, чем если бы эти деньги просто раздавали бы всем нуждающимся.