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Рубрика: Экономика

Почта приглашает сотрудников

Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Неделя № 88(8142)

"Почта России" объявила о готовности дополнительно трудоустроить 5 тысяч сотрудников. Расширение числа вакансий связано с увеличением спроса на услуги доставки, пояснили в компании. Большую часть новых сотрудников "Почта России" ищет в Москве и Санкт-Петербурге на должности курьера и почтальона. Сотрудники будут устроены официально.

Почта России оформит подписку со скидкой до 40 процентов

Для тех, кто в связи со сложившимися обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение. В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

В компании гарантируют стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефону контактного центра 8 800 200 28 84. Звонок по России бесплатный.

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