Жилье

Как снять квартиру и не пострадать от риелторов

"Дочь приняла приглашение на работу от белорусской компании. Летом она переезжает в Минск. Хочет снять квартиру, намерена обратиться к риелторам. Как не ошибиться и выбрать добросовестных специалистов? Юлия Богуш, Ярославль".

Обращаясь в риелторскую организацию, обязательно заключайте договор, в котором следует четко прописать услуги. Так, вы можете указать критерии желаемого жилья (сколько комнат, какой этаж, в каком районе, размер арендной платы и т.п.). Если в договоре прописано, что получаете услугу по предоставлению информации об объектах, то оплата производится до того, как найдется подходящая квартира. Если же вы не доверяете агентству и считаете, что от вас могут утаить какую-либо информацию или в чем-то обмануть, можете выбрать услугу - подбор варианта сделки с объектом. В этом случае риелторы не просто предоставляют вам информацию, а подбирают конкретный объект в соответствии с пожеланиями. В таком случае оплата производится по факту подбора жилья. Учтите, что стоимость подбора жилья и предоставления информации о жилье одинакова - 5 базовых величин. После заключения договора с организацией за вами закрепляется конкретный сотрудник, никакие другие специалисты не имеют права включаться в работу.

Проверьте, есть ли у вашего риелтора идентификационная пластиковая карточка. Оказание услуг без такой карточки запрещено. Всегда требуйте у своего риелтора выдачу документа, подтверждающего внесение платы за оказываемые услуги.

Транзит

Где отдохнуть и заправиться в Беларуси транзитному перевозчику?

"После длительного перерыва снова начал работать в транспортной компании. Через месяц буду транзитом через Беларусь перевозить груз в Северную Европу. Заранее хочу спланировать место для отдыха и перекуса. Подскажите, какие стоянки сейчас работают без ограничений, связанных с COVID-19? Юрий Федченя, Махачкала".

"В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, в Республике Беларусь Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств нерезидентов Республики Беларусь, которые необходимо использовать при транзитном проезде по территории Беларуси международными автомобильными перевозчиками", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Там же размещены карты пунктов отдыха и питания водителей, а также заправки транспортных средств нерезидентов Беларуси.

Кошелек

Как перевести дом на отопление электричеством?

"Мои родители живут в частном доме в Гродненской области. Слышал, что после ввода в строй Белорусской атомной станции выгодно будет отапливать дом электричеством. К тому же это еще и экологично. Другое дело, что перевод на электричество потребует затрат. Может быть, для пенсионеров предусмотрены какие-то льготы? Андрей Зимницкий, Орел".

В середине апреля Президент Беларуси подписал указ N 127 "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда". Документ призван стимулировать население к использованию электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов. В соответствии с указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи - в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин. Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.

Порядок возмещения расходов на электроснабжение будет определен правительством в течение трех месяцев после официального опубликования указа.

Растения

Как не получить штраф, украшая участок?

"В прошлом году участковый едва не оштрафовал мою 85-летнюю маму, которая живет на Могилевщине, увидев у нее на огороде стебли мака. Сказал, что еще раз увидит, заведет уголовное дело. Она оправдывалась тем, что не сеяла его, а семена случайно занеслись каким-то образом на участок. Какие еще растения сейчас запрещено выращивать на огороде в Беларуси? Лариса Куницкая, Томск".

Перечень растений, появление которых на участке нельзя допускать, включает борщевики Сосновского и Мантегацци, золотарники канадский и гигантский, клен ясенелистный, эхиноцистис лопастной, робинию лжеакацию, а также снотворный мак и посевную коноплю.

Пользователи земельных участков, согласно статье 9 Закона "О растительном мире", обязаны проводить работы по регулированию распространения и численности инвазивных растений. Своевременность и полноту таких работ контролируют районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. За невыполнение предусмотрено предупреждение или штраф до 20 базовых величин - на данный момент это 540 белорусских рублей.