Покупка государством невостребованных пока квартир может больше помочь компаниям, чем субсидирование ипотечной ставки. Выкуп квартир должен поддержать застройщиков, которые не могут сейчас обеспечить планируемые темпы реализации, говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Особенно важно поддержать застройщиков, которые еще не перешли на проектное финансирование и не смогут воспользоваться программой субсидирования ставок для строительных компаний. По словам Гольдберга, выкупленные квартиры в дальнейшем будут реализовываться на рынке, в том числе в рамках других программ льготной ипотеки. Таким образом затраты на реализацию программы будут возмещены, подчеркивают в ДОМ.РФ.

Меры поддержки строительной отрасли в первую очередь нацелены на крупных застройщиков, но крупный бизнес, как правило, привлекает и мелкие компании, так что это в какой-то степени будет поддержкой и для них, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Нельзя сказать, что эти меры поднимут спрос, добавляет он, но они позволят поддержать его на определенном уровне. Выкупленные государством квартиры в дальнейшем могут быть использованы для создания государственного фонда дешевого арендного жилья, такая возможность обсуждалась ранее в ДОМ.РФ, указывает Моор.

Выкуп квартир государством - более действенная мера, чем субсидирование ипотечных ставок, отмечает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. "У государства огромные обязательства перед льготными категориями граждан по обеспечению их жильем, это, по нашим оценкам, почти 4,5 млн семей, многие из которых стоят в очереди на жилье по 20, а то и по 50 лет. На эти цели нужно около 9 трлн рублей. Если бы государство передавало выкупленные квартиры очередникам, инвалидам, детям-сиротам, это было бы параллельно решение социальной проблемы", -полагает она. Субсидирование же ставок, по мнению Косаревой, снижает платежи заемщика незначительно и не станет решающим аргументом для оформлении кредита. Вице-президент ГК "Инград" Артем Бортневский, напротив, уверен, что снижение ставки снизит платежи заемщика существенно - на 10 тысяч рублей в месяц (для приобретающих московскую квартиру в кредит на 10 лет), и это заметный плюс для покупателей.

Нужно дождаться плана правительства по реализации названных президентом мер поддержки отрасли, реакции банков и ЦБ, отмечает член генсовета "Деловой России", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. "Банки - это коммерческие структуры, которые тоже на фоне пандемии терпят убытки, поэтому они будут защищать свои активы", - сказал он. "Мы ожидаем уточнения условий субсидирования процентных ставок по кредитам для застройщиков. Наибольший эффект это возымеет, если ставки зафиксируют на уровне ключевой ставки ЦБ", - резюмировал управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.