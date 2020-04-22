Правительство Беларуси утвердило генеральный план Пинска

Неофициальную столицу белорусского Полесья, которую краеведы склонны относить еще к XI веку, а по степени сохранности культурных памятников порой даже сравнивают с седовласым Гродно, ожидает в ближайшие пять лет комплексное обновление. Об этом можно судить по утвержденному во вторник правительством Сергея Румаса генеральному плану развития города областного подчинения.

Архивные летописи сохранили предание, что именно тринадцать столетий назад близ деревни Городище и было основано одно из древнейших славянских поселений, найденных на территории Синеокой. Его нередко рассматривают как предшественника современного города, который по непонятным причинам был перенесен на другое место.

Генеральный план, уточняет БЕЛТА, разработан республиканской проектной организацией и предусматривает стратегию развития города до 2025 года. А обеспечить реализацию масштабных преобразований поручено городским властям при поддержке Брестского облисполкома.

В ближайшие годы, судя по утвержденным документам, предстоит обеспечить устойчивое развитие и определить назначение территорий города исходя из социальных, экономических и экологических факторов, направленных на повышение качества городской среды, сохранение и регенерацию историко-культурного наследия, на развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и учет интересов горожан.

Генплан, уточняет агентство, принят в соответствии с законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" и вступает в силу после его официального опубликования.